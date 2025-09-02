Los usuarios de Innosat se quejan de que no hay señal, Internet está muerto

Yakarta, Viva – Usuarios del operador celular Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) Las quejas de ventilación en el ciberespacio el martes 2 de septiembre de 2025, debido a la interrupción de la red que hizo que Internet perdiera la señal inaccesible.

El monitoreo en las redes sociales X y el Foro de Informe de interrupción de Downtector.id dijo que la mayoría de las quejas provienen de las regiones Semarang, Yogyakarta, Sleman, Yakarta, Surakarta, Surabaya, Ancol, Magelang y Klaten.

La interrupción fue monitoreada a partir de 13.40 con 24 informes. Luego, aumentó a 268 informes a 14.55, luego, a las 16.25, el informe cayó dramáticamente a 29.

Los clientes mencionan dificultades para comunicarse porque el teléfono celular no muestra una señal en absoluto.

Según el informe del usuario, alrededor del 70 por ciento experimentó una pérdida de señal total, el 24 por ciento afirmó que no podía acceder a los servicios de Internet celular, mientras que el 6 por ciento mencionó experimentar un apagón total o una red total muerta.

«@Indosatim3 min InSdosat señala cómo sí es esto de la tarde en problemas, se ha reiniciado igual«Escribió una cuenta llamada @rdmrlnaaa en la plataforma X.