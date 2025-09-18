VIVA – La noticia de la muerte de un actor chino popular Yu Menglong O también conocido como Alan Yu, todavía en el foco público. El 11 de septiembre, el actor fue declarado muerto después de caer del quinto piso de un edificio en Beijing.

Su equipo de gestión también confirmó esta triste noticia, pero el tema de las irregularidades detrás de su muerte regresó después de un video que supuestamente grabó el momento de los segundos antes de morir. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Inicialmente, las noticias sobre la muerte de Yu fueron reveladas por un paparazzi a través de cargas en Weibo. Aunque la publicación ha sido eliminada, los detalles compartidos son bastante sorprendentes. Los paparazzi dijeron que recibió información sobre Yu que cayó de un edificio.

Al visitar la ubicación, vio la ventana en el quinto piso en una condición rota, según la información inicial que recibió. También se dice que un personal alrededor de la ubicación confirma que el hombre que se cayó fue Yu Mengglong.

Se dijo que el incidente ocurrió alrededor de las 5 de la mañana, y Yu inmediatamente murió en el lugar después de que su cuerpo golpeó el piso de concreto.

Aunque la gerencia de Yu ha confirmado que la policía no encontró un elemento criminal en este incidente, la aparición de grabaciones de video en realidad desencadenó una variedad de nuevas especulaciones. En su declaración, la gerencia escribió de la siguiente manera.

«Con una profunda tristeza, anunciamos que nuestro amado espejo murió el 11 de septiembre Koreaboo el jueves 18 de septiembre de 2025.

Sin embargo, el público se sorprendió por la circulación de un video que muestra el sonido de gritos supuestamente propiedad de Yu antes de caer. El video apareció pero pronto fue eliminado. Un usuario de las redes sociales incluso afirmó haber logrado grabar el programa antes de ser eliminado.

En la carga, los internautas escribieron que la cámara se centró en grabar la ventana donde cayó Yu, como si la persona que grabó ya supiera que habría un incidente allí. Esto causó cada vez más sospecha, y mucho menos escuchar a la multitud en el fondo.

También aparecieron comentarios de los ciudadanos, que incluyen:

«Todos los videos con Yu Menglong lloran y gritos se han eliminado».

«Esperemos que haya justicia … esto es realmente una cuestión de dinero. Incluso las publicaciones que solo mencionan los hechos se eliminan».

Es irregularidades por el bien de las irregularidades lo que hace que el público impulse que se llevan a cabo más investigaciones profundas. Para muchos de sus fanáticos, es difícil aceptar que el talentoso actor se fue sin una explicación clara. La muerte de Yu ahora no solo está dejando una profunda tristeza, sino también un gran misterio que sigue siendo cuestionado por el público.