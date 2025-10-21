Los últimos momentos de Timothy Anugerah antes de morir

Denpasar, Viva – Casos de muerte de estudiantes Universidad Udayana, Premio Timoteo continúa recibiendo una cálida atención por parte del público. Timothy Anugerah murió después de, según informes, saltar desde el edificio de la facultad Udayana FISIP el miércoles 15 de octubre de 2025 de la semana pasada.

Hasta el momento se desconoce el motivo de la muerte de Timothy el miércoles de la semana pasada. Sin embargo, junto con la noticia de la muerte de Timothy Anuguerah, también surgió la noticia de que la muerte del estudiante supuestamente se debió a sufrir acoso durante sus estudios en la Unud.

Mientras tanto, se sabe que la policía está investigando este caso. El jefe de policía de West Denpasar, el comisionado de policía, Laksmi Trisnadewi, también reveló que, a partir de varias declaraciones de testigos que habían sido examinadas, hubo varios testigos que vieron a Timothy Anugerah antes de que supuestamente saltara desde el cuarto piso del edificio FISIP, campus de Udayana.

«Así que podemos decir aquí, hubo testigos que vieron a la víctima salir del ascensor en el cuarto piso. Salir del ascensor, llegar al cuarto piso, luego caminar y luego sentarse en el lugar donde se encontraron por última vez el bolso y los zapatos de la víctima. Así que hubo 3 testigos que vieron eso», dijo, citado en la transmisión de TvOne News en YouTube, el martes 21 de octubre de 2025.

Laksmi explicó que ninguno de los tres testigos conocía a la víctima, en este caso Timothy Anugerah. Los tres testigos realmente no prestaron atención al comportamiento de Timoteo en ese momento.

«Por no conocerse, lo dejaron en paz o no prestaron mucha atención a las actividades de la víctima en ese momento», dijo.

Mientras tanto, el comisionado de policía Laksmi reveló que también hubo testigos que vieron a la víctima quitarse los zapatos en el lugar del incidente. Sin embargo, en ese momento, el testigo, que no conocía a la víctima, ingresó inmediatamente a su salón de clases para guardar sus pertenencias. Sin embargo, luego de eso el testigo salió del salón de clases y no vio a la víctima en el lugar cuando se quitó los zapatos.

«También hubo un testigo que vio a la víctima quitarse los zapatos en ese lugar, porque el testigo no conocía a la víctima. Entonces, cuando vio a la víctima quitarse los zapatos, el testigo se limitó a mirar y luego entró al aula dejándose la chaqueta y otros equipos. Cuando volvió a salir, no había ninguna víctima allí», explicó.