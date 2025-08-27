





Los ugandeses han criticado un acuerdo con el presidente de los Estados Unidos Donald TrumpLa administración de los deportados de los Estados Unidos, cuestionando la ausencia de aprobación parlamentaria y sugerir que el acuerdo tiene la intención de aliviar la presión política sobre el presidente Yoweri Museveni, informó Al Jazeera.

Después de enfrentar las sanciones de Washington que han atacado a varios funcionarios del gobierno, incluido el presidente parlamentario, dijo el legislador de la oposición Ibrahim Ssemujju: «Museveni estará feliz» de realizar transacciones con los Estados Unidos. «Él preguntará: ‘¿Cuándo los traes?` «Según Al Jazeera.

Funcionarios de Uganda han publicado pocos detalles sobre el acuerdo, pero dijeron que prefirieron a los deportados de origen africano y que no aceptarían personas con antecedentes penales. Sin embargo, Uganda está siendo empujado como destino de deportación para el detenido de alto perfil Kilmar Abrego García, un residente de Maryland y nativo de El Salvador acusado de contrabando humano, informó Al Jazeera.

Abrego García, que ha vivido en el A NOSOTROS Durante años con su esposa e hijos estadounidenses, ha estado bajo estatus legal protegido desde que un juez dictaminó que no podía ser deportado a El Salvador debido a preocupaciones de seguridad. Fue detenido en Baltimore y el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. Dijo que «está siendo procesado para la extracción de Uganda». Sus abogados dijeron que fue severamente golpeado y torturado psicológicamente después de ser deportado erróneamente a la mega prisponente de El Salvador a principios de este año, debido a lo que los abogados del Departamento de Justicia de los Estados Unidos admitieron que era un «error administrativo», informó Al Jazeera.

La crítica también proviene del establecimiento político de Uganda. «Sin supervisión parlamentaria, todo el esquema apesta», dijo Mathias Mpuuga, hasta hace poco el líder de la oposición en el parlamento de Uganda. Agregó que el acuerdo lo dejó «un poco perplejo» dadas las luchas existentes de Uganda para albergar refugiados de países vecinos como la República Democrática del CongoSudán del Sur y Sudán.

Al Jazeera informó además que los analistas creen que el acuerdo de Uganda con Washington está impulsado por la «conveniencia económica» y el deseo de asegurar oportunidades comerciales. «Por razones políticas y quizás económicas», Museveni ve el acuerdo como beneficioso, dijo Marlon Agaba, director ejecutivo de la Coalición Anticorrupción Uganda. «La administración Trump se trata de acuerdos, sobre los tratos, y cualquier hombre fuerte lo agradecería».

El viceministro de Relaciones Exteriores de Uganda, Okello Oryem, desestimó los informes de un acuerdo como «basura completa». Pero un día después, su secretario permanente confirmó que había un acuerdo para aceptar a las personas «reacias o tener preocupaciones sobre regresar a sus países de origen», según Al Jazeera.

Museveni, quien gobernó Uganda durante cuatro décadas, fue considerado como un fuerte aliado de los Estados Unidos por su apoyo a contraterrorismo esfuerzos en Somalia. Pero su posición en Washington ha disminuido en los últimos años debido a la corrupción, las preocupaciones de los derechos LGBTQ y los abusos de los derechos humanos, informó Al Jazeera.

