Los turistas varados como lluvia, los deslizamientos de tierra Ravage Darjeeling Hills







Un post-Durga Puja Holiday se convirtió en una pesadilla para cientos de turistas en las colinas de Darjeeling cuando la lluvia incesante desencadenó múltiples deslizamientos de tierra el domingo, barriendo las casas, bloqueando las carreteras y dejando puntajes varados en el distrito de las colinas.

Al menos 20 personas, incluidos varios niños, han muerto y muchas otras heridas en deslizamientos de tierra en Mirik, Darjeeling y áreas adyacentes, dijeron las autoridades.

El pintoresco Darjeeling, a menudo conocido como la reina de las colinas y conocida por sus industrias de té, madera y turismo, ha sido arrodillada por la fuerza de la naturaleza.

Una vez eco con la charla de los turistas y el silbato del tren de juguete, la ciudad de la colina se parecía el domingo a una zona de desesperación, enterradas bajo el barro, los puentes se rompieron y las familias asustadas acurrucaron dentro de los hoteles y las casas, esperando ayuda.

Las principales autopistas como NH 55 y NH 10 permanecen bloqueadas, paralizando el transporte hacia y desde Siliguri y cortando varias aldeas remotas.

A medida que la situación empeoraba, el primer ministro de Bengala Occidental Mamata Banerjee celebró una reunión de alto nivel en la Secretaría del Estado Nabanna, abrió una sala de control de 24×7 y dijo que estaba monitoreando personalmente los desarrollos.

«Estoy profundamente preocupado y preocupado de que varias áreas en el norte de Bengala y el sur de Bengala se hayan inundado debido a las repentinas enormes lluvias en unas pocas horas anoche, así como debido a las aguas fluviales excesivas en nuestro estado desde afuera», publicó Banerjee en X.

El Ministro Principal, que está programado para visitar el norte de Bengala el lunes, dijo que había «lluvia repentina superior a 300 mm en 12 horas en el norte de Bengala», junto con «flujo excesivo de agua hacia el río Sankosh y las aguas del río de Bután y Sikkim».

«Nos hemos sorprendido y entristecido al saber que hemos perdido a algunos hermanos y hermanas en la situación evolucionada por enormes lluvias e inundaciones de los ríos. Transmití mis más sinceros condolencias a las familias de los fallecidos y enviaré toda asistencia a las familias de inmediato», agregó.

Banerjee dijo que dos puentes de hierro se habían derrumbado, varios caminos dañados e inundados, y enormes extensiones de tierra en Darjeeling, Kalimpong, Jalpaiguri y Alipurduar inundados. «He estado monitoreando la situación desde anoche en la base de 24. Voy a North Bengal con mi secretaria principal mañana», dijo.

El Ministro Principal aconsejó a los turistas varados que se quedaran hasta que las operaciones de rescate los alcancen.

«Mientras tanto, estamos aconsejando a los turistas en el norte de Bengala que se queden donde están hasta que nuestra policía los evacúa de manera segura», escribió Banerjee.

La policía de Darjeeling, en un aviso, instó a los turistas a no aventurarse.

«Debido a las fuertes lluvias anoche, se han producido deslizamientos de tierra en algunas carreteras en Darjeeling, afectando el movimiento del tráfico. Nuestros equipos están trabajando para despejar las carreteras.

Los turistas que están varados o necesitan asistencia pueden contactar a la sala de control de la policía de Darjeeling al +91 91478 89078 o WhatsApp «, dijo el aviso.

Muchos de los atrapados hablaron de una noche llena de miedo e impotencia mientras las laderas se deslizaban bajo la lluvia torrencial.

«Escuchamos un sonido ensordecedor alrededor de las 2 de la mañana, y el suelo se sacudió. Cuando salimos por la mañana, el camino se había ido, solo un montón de barro y árboles. Estamos completamente separados del mundo exterior, solo queremos regresar a casa con seguridad», Praveen Sinha, un turista de Kolkata que se quedaba en Mirik, dijo a los periodistas.

Para Ananya Das, que viajó desde Mumbai Con su esposo y su hija de cinco años, la experiencia ha sido aterradora.

«No nos dormimos correctamente desde anoche. El personal del hotel es amable, pero son tan indefensos como nosotros», dijo sobre una línea telefónica crepitante.

Los operadores turísticos locales dijeron que cientos de turistas, que habían viajado a las colinas durante y después de Durga Puja, están atrapados en hoteles y casas de casa.

«Esta es la temporada turística máxima. Muchos de nuestros invitados están varados en Kalimpong y Mirik. Las carreteras están bloqueadas en todas partes. Estamos coordinando con las autoridades policiales y de GTA para garantizar su seguridad», dijo Bikash, un operador turístico con sede en Darjeeling.

La Administración Territorial de Gorkhaland (GTA) ha cerrado temporalmente los lugares turísticos populares como Tiger Hill, Rock Garden y Batasia Loop para evitar más contratiempos. Los servicios de tren de juguetes entre Darjeeling y Ghum también se han suspendido.

Varias familias han perdido sus hogares cuando los deslizamientos de tierra barrieron viviendas encaramadas en laderas de colinas frágiles.

«Podíamos escuchar el Rumble y en cuestión de minutos, la casa de nuestro vecino se había ido. Mi casa también se dañó», dijo a periodistas Pema Lama, residente de Sukhiapokhri.

Se han desplegado equipos de rescate y ayuda que comprenden fuerzas locales de la administración, la policía y la respuesta a desastres en Mirik, Darjeeling y Kalimpong. Se puede buscar asistencia en helicóptero si el clima lo permite, dijeron las autoridades.

El aguacero incesante también ha afectado a los jardines de té, con áreas de plantación que informan inundaciones y erosión. Se han arrastrado varias alcantarillas, lo que dificulta que los rescatadores lleguen a áreas remotas.

A medida que la ciudad turística se enfrenta al peor desastre de la lluvia en los últimos años, miles permanecen varados en medio de cortes de energía e interrumpidos comunicación. Por ahora, las colinas de Darjeeling, una vez vivas con el zumbido de las familias de vacaciones, permanecen en silencio, envueltas en niebla y miedo.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente