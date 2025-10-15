Los turistas indonesios están preocupados por la IA

Jacarta – Según los últimos hallazgos de Kaspersky, la inteligencia artificial (AI) es muy valorado entre los viajeros por ahorrar tiempo, encontrar recomendaciones personalizadas y ofertas económicas.

Sin embargo, la conciencia sobre los riesgos de seguridad de los datos también es alta, lo que, según los expertos en ciberseguridad, es una buena señal.

El centro de investigación de mercado de Kaspersky ha descubierto qué impulsa a los usuarios habilitados para IA a confiar en chatbots y dispositivos impulsados ​​por IA para la planificación de viajes, así como cómo califican la seguridad de estos servicios.

La encuesta reveló que la principal motivación para cambiar a la IA en la planificación de viajes fue ahorrar tiempo y simplificar los preparativos, y el 73 por ciento de los usuarios citó estos beneficios.

Otra ventaja importante de la IA para viajes, mencionada por el 65 por ciento de los encuestados, es que ayuda a buscar información sobre atracciones turísticas clave en lugares seleccionados y recomendaciones personalizadas según las preferencias individuales.

Además, el 63 por ciento aprovecha la IA para encontrar las mejores ofertas, mientras que el 61 por ciento confía en ella para descubrir información difícil de encontrar.

Curiosamente, la generación mayor (55+) muestra un patrón ligeramente diferente: están menos centrados en ofertas personalizadas (60 por ciento), pero es más probable que dependan de la IA para encontrar sugerencias/recomendaciones que no pudieron encontrar por sí mismos (65 por ciento).

Mientras tanto, las personas con hijos muestran un mayor interés en recomendaciones personalizadas (68 por ciento) en comparación con aquellas sin hijos (60 por ciento), lo que subraya el papel cada vez mayor de la IA como asistente multipropósito en diferentes grupos de edad de usuarios.

De hecho, hoy en día, con la ayuda de la IA, se puede crear un itinerario individual que se adapte a las solicitudes del viajero con sólo unos pocos clics. Sin embargo, aún es necesario verificar la información proporcionada por el chatbot.

Ha habido varios casos en los que los viajeros experimentaron problemas porque confiaron demasiado en la IA y no hicieron su propia investigación para el viaje.

Además, no sólo es necesario comprobar la información, sino también los enlaces proporcionados por la IA, ya que puede haber enlaces maliciosos y de phishing entre ellos.

Antes de hacer clic en un enlace de un chatbot de IA, se recomienda comprobarlo con una solución de ciberseguridad equipada con detección de phishing.