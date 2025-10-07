Los turistas extranjeros tienen prohibido visitar pueblos Badui Dalam y Gajeboh, esta es la razón

LEBAK, Viva – Viajero Los extranjeros o extranjeros tienen prohibido visitar la aldea tribal beduino Dalam y Gajeboh Village en el interior de Lebak Regency, Banten de acuerdo con la decisión de la institución adat local.

El secretario de la aldea de Kanekes, el distrito de Leuwidamar, la regencia de Lebak, Medi, cuando se contactó en Rangkasbitung, Lebak, el martes, dijo que, basándose en la decisión de la institución tradicional, las aldeas internas de Badui que se extienden a través de Cibeo, Cikawartana y Cikeusik aldeas han sido compitidas por el pasado hasta ahora ha sido prohibido de turistas extranjeros de varios países.

Del mismo modo, la aldea de Gajeboh tiene prohibido visitar turistas extranjeros en función de la decisión de la institución tradicional local, porque la aldea de Gajeboh contiene la casa de la institución tradicional y se encuentra en la frontera con Badui interior.

Anteriormente, dijo, a los turistas extranjeros se les permitía visitar la aldea de Gajeboh, pero ahora no se les permite visitar la aldea tradicional de la institución.

Porque, el pueblo de Gajeboh hay una casa de mesa personalizada que no puede ser golpeada por una cámara.

«Hemos enviado una circular para que los turistas extranjeros puedan cumplir con las reglas de las instituciones tradicionales al no visitar Kampung Badui Dalam y Kampung Gajeboh», explicó.

Según él, aunque los turistas extranjeros tienen prohibido ingresar al pueblo interno de Badui y al pueblo de Gajeboh, se les permite visitar la aldea externa de Badui, que se encuentra en 61 aldeas en los asentamientos habituales de los derechos de la tierra.

Aldeas al aire libre como Kadu Bulu, Karahkal, Kadu Gede, Belimbing, Cicakal, Kadu Ketug y más.

Sin embargo, los turistas extranjeros también tienen prohibido usar guías desde fuera de Bedouin, porque realmente no entienden las prohibiciones de las instituciones tradicionales.

Aquellos que son turistas extranjeros, dijo, deberían usar guías locales de los propios residentes de Badui para visitar las aldeas exteriores de Badui.

Esto se debe a que las guías locales comprenden áreas que están prohibidas por la costumbre, incluidas las cámaras.

«Muchos turistas toman fotos de las casas de las instituciones tradicionales usando cámaras, porque no lo saben», dijo.

El jefe de la aldea de Kanekes, Jaro Oom, dijo que su partido había discutido y celebrado una reunión tradicional con los ancianos tradicionales locales para emitir una circular que prohíbe a los turistas extranjeros que ingresan a las aldeas de Badui Dalam y Gajeboh.

«Instamos a los turistas extranjeros a cumplir con las reglas de esta institución tradicional y se les permite visitar las aldeas exteriores de Badui acompañados de guías locales», dijo.

Mientras tanto, el jefe de la División de Economía Creativa del Servicio de Cultura y Turismo de Lebak Regency, Farid Surawan, dijo que su partido no tendría ningún problema si hubiera una decisión de las instituciones tradicionales con respecto a la prohibición de turistas extranjeros ingresar a la aldea de Badui Dalam y al pueblo de Gajeboh.

De hecho, su partido llevará a cabo una divulgación a los turistas del extranjero.

«Respetamos y apreciamos la decisión de la institución tradicional Badui y debe ser obedecida», dijo Farid. (Hormiga)

