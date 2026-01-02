Jacarta – Gobierno Provincial (Pemprov) Bali a partir de 2026 garantizará viajero países extranjeros (turistas) o turístico Los extranjeros que vienen están calificados asegurando la cantidad de ahorros que tienen.

El gobernador de Bali, Wayan Koster, dijo que a cada turista que quiera ingresar a Bali también se le controlará la duración de su estadía y las actividades que realizará durante su visita.

«Un aspecto al que hay que prestar atención para un turismo de calidad es cuánto dinero hay en la libreta de ahorros de los últimos tres meses», dijo Koster en Gianyar, citado el viernes 2 de enero de 2026.

«Esto es para que todo esté controlado, igual que cuando viajamos a otros países, con políticas de otros países así haremos lo mismo», añadió.

Explicó que a lo largo de 2025 habrá 7.050 millones de turistas extranjeros visitando vía aérea y 71 mil personas por vía marítima.

En la historia del turismo de Bali, este número de visitas es el más alto durante todo el año, el aumento comenzó a sentirse año tras año después de que disminuyó la pandemia de COVID-19.

En 2022, la asociación de empresas turísticas seguirá alentando al gobierno provincial de Bali a abrir el acceso a los turistas extranjeros, proporcionando muchas comodidades, hasta que finalmente los turistas lleguen en abundancia y sean difíciles de filtrar.

«Todo el mundo está siendo movilizado para que la gente quiera venir a Bali, eso es lo que está sucediendo ahora para que ellos (los turistas) se sientan cómodos, así que tenemos que superar esto y superar que no podremos hacerlo durante uno o dos días, necesitamos paciencia», dijo Koster.

El Gobierno Provincial de Bali es consciente de que en la naturaleza se producen muchas situaciones desagradables, pero en lugar de achacarlas a los residuos, los atascos y las inundaciones, hace hincapié en mejorar las regulaciones.

El gobierno central no ha fijado un objetivo para el número de visitas en 2026, pero el gobierno regional quiere que Bali no se detenga en la cantidad objetivo de visitas, sino que pase a buscar un turismo de calidad.

Por lo tanto, dijo, es importante garantizar a quiénes se permite la entrada a los turistas extranjeros y a quiénes no, para garantizar que cuando estén en Bali no se porten mal, esto en realidad tendrá un impacto positivo, especialmente para el sector económico del turismo.

«En el futuro comenzaremos a avanzar hacia un turismo de calidad, no sólo en cantidad, sino también en calidad, que se determina a través de regulaciones regionales, es decir, la gestión del turismo», afirmó Koster. (Hormiga)