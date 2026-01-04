Los trillizos que recibieron segundos nombres de ABC todavía despiertan curiosidad décadas después







Nacido el 21 de julio de 1944, en torontoAndrew A, Quentin B y Joel C Meloff son trillizos que nacieron con 45 segundos de diferencia entre sí. Sus padres, Suzanne Lyons y Rick Meloff, decidieron darles tres iniciales: A, B, C como segundo nombre en su orden de nacimiento. Esta idea fue sugerida por las enfermeras para distinguirlos.

Los trillizos parecían tan idénticos que ni siquiera los niños podían distinguirse entre sí en una imagen hasta que cumplieron 12 años. Sus nombres hicieron que todos voltearan la cabeza y, como admite Quentin, fue un gran tema de discusión para una primera cita.

Les resultaba difícil diferenciarse en las imágenes. PIC/ESPEJO.CO.UK

Quentin comparte que cuando su madre solía ir a hacerse las ecografías, las enfermeras se referían a los niños como «ABC», lo que finalmente llevó a que las enfermeras les pusieran estos segundos nombres. Sin embargo, también tuvieron problemas como ser detenidos en el control fronterizo por no tener un segundo nombre adecuado y los funcionarios estaban convencidos de que Quentin estaba mintiendo.

Entonces, Quentin tomó el camino más fácil y abandonó el legado: eliminó su segundo nombre del pasaporte. Sorprendentemente, el trío también hizo su debut en la pantalla, donde trabajaron con Mark Ruffalo en el programa de televisión Due South. Después de todo, tener un segundo nombre genial te hace famoso (y sospechoso).

Soplo de vergüenza

Un centro comercial chino instala puertas de baños que se vuelven transparentes si se detecta humo de cigarrillo

Después de varios planes fallidos que podrían haber impedido que los hombres fumaran en los baños, el Centro Internacional Shuibei en Porcelana Se le ocurrió el maestro de todos los planes. Si uno entra al baño, puede leer un letrero que dice “Fumar hace que el vidrio se vuelva transparente”.

Las puertas tienen una sustancia química que puede aclararlas al detectar humo. FOTO/ODDITYCENTRAL

Si bien los planes anteriores para evitar que la gente fume incluyen imponer multas y prohibir la entrada a los centros comerciales durante algún tiempo, este truco definitivamente debería funcionar. Este plan asustaría a los posibles infractores, sobre todo porque cualquiera podría grabarlos o fotografiarlos en la situación en la que se pudieran encontrar.

Las puertas tienen un especial plata Compuesto de haluro que puede reaccionar y cambiar instantáneamente de vidrio esmerilado a transparente al detectar humo. Será mejor que los hombres se ocupen de sus asuntos y no empiecen a fumar allí. Sin embargo, nadie sabe qué pasaría si el sistema fallara accidentalmente, lo cual sería peor.

Estilo espectacular

FOTO/INSTAGRAM@COWTOWNDANES

La dueña de un perro escuchó sus impulsos y le pidió a su peluquero canino que le diera a su mascota algunas borlas en las orejas, incluso si existía la posibilidad de que su perro se viera horrible después del cambio de imagen. Además, combinó el estilo de la borla de la oreja con un corte de pelo que accidentalmente llamó mohawk en lugar de salmonete. Hizo que su perro pareciera una estrella de rock punk más que un lindo cachorrito. Pero bueno, si el ambiente tiene que ser rockero, no hay forma de parar.

Camisetas Maar Khan

Nacido el 29 de diciembre de 1995, en Inglaterrauna gata doméstica británica de carey de pelo corto llamada Flossie cumplió 30 años en 2025, ampliando su récord mundial Guinness como el gato vivo más viejo de la Tierra. “Sabía desde el principio que Flossie era un gato especial, pero no imaginé que compartiría mi hogar con un poseedor de un récord mundial”, dice su actual tutor.

cepillo de dientes de alta tecnología

Los científicos japoneses del Laboratorio de Robótica de la Universidad de Waseda han creado un cepillo de dientes que puede limpiar los dientes fácilmente. Llamado “g.eN”, está impulsado por un pequeño motor que le permite limpiar en todas direcciones. ¡Todo automático! ¿La mejor parte? También viene en varios modos de funcionamiento, lo que lo hace adecuado para todos.

No es su ‘jigar’

Cuando a un surcoreano le diagnosticaron una rara enfermedad hepática, los médicos le dijeron que su esposa era una donante adecuada. Sus esperanzas fueron aplastadas cuando ella dijo que no por miedo a las agujas. Presentó una denuncia contra ella, acusándola de “abandono malicioso”. La esposa ganó el caso. Adivina quién está durmiendo en el sofá.

La peor pesadilla, como se predijo.

FOTO/INSTAGRAM@charliekirk1776

Google presentó su Año en Búsquedas, un resumen de eventos, personas y momentos que tuvieron la mayor cantidad de búsquedas en el año. Como predijo la mayoría, charlie kirk ocupó el primer lugar, compartiendo escenario con la película de Netflix Kpop Demon Hunters, seguido por Labubus. Algo extraño estaba pasando.





Fuente