Los tribunales no son agentes de recuperación para recuperar dinero: SC







El Tribunal Supremo ha observado que los tribunales no pueden actuar como agentes de recuperación y desaprobaron la tendencia de convertir disputas civiles en casos penales por parte de las partes en disputa.

Un banco de jueces Surya Kant y N Kotiswar Singh, al observar que la amenaza de arresto no puede aprovecharse para la recuperación de montos pendientes, dijeron que esta es una tendencia de los últimos tiempos, donde las partes presentan casos penales para recuperar dinero, lo cual es una disputa civil puramente civil.

Estas observaciones fueron realizadas por el Tribunal de Apex el lunes en un caso penal que surgió en Uttar Pradesh, donde el banco señaló que los cargos de secuestro se alegaban contra un individuo, en una disputa sobre la recuperación del dinero.

Procurador general adicional KM Nataraj, que aparece para el Uttar Pradesh El gobierno señaló un aumento en tales quejas y dijo en casos como este que la policía está atrapado en el medio como si no registre el caso en el que se alega que se presenta un delito cognisable, el tribunal lo retira y si se registra, entonces se alega que actúa en prejuicios y no después del debido proceso de la ley.

Dijo que normalmente en estas quejas, se alega que se presenta un delito penal en una disputa para la recuperación del dinero.

El juez Kant dijo que comprende la situación de la policía y señaló que si un FIR no está registrado cuando se alega que se hace un delito consciente, la policía se detiene por no seguir la sentencia de Lalita Kumar 2013 del Tribunal Apex.

El banco, al aconsejar a la policía que aplique su mente para ver si es un caso civil o penal, antes de arrestar a una persona, dijo que tal uso indebido de la ley penal está representando una seria amenaza para el sistema de entrega de justicia.

El juez Kant dijo: «Los tribunales no son agentes de recuperación para que las partes recuperen montos pendientes. Este mal uso del judicial No se puede permitir el sistema «.

El tribunal superior sugirió a Nataraj que los estados pueden nombrar a un oficial nodal para cada distrito, preferiblemente un juez de distrito retirado, que la policía podría consultar para saber si se trata de un delito civil o penal y, posteriormente, proceder de acuerdo con la ley.

El banco le pidió a Nataraj que buscara instrucción y le informara al tribunal en dos semanas.

El tribunal superior ha estado recientemente marcando una y otra vez la tendencia reciente de las partes que presentan casos penales en disputas civiles por eliminación expedita de sus quejas.

