Los trailers de Doomsday tenían chefs privados

Simu Liu dijo en una nueva entrevista con Collider eso Robert Downey Jr. tenía un “convoy de trailers” en el set de “Vengadores: el día del juicio final”, que el elenco y el equipo de la película llamaron hilarantemente “Downey Land”. Liu regresa al Universo Cinematográfico de Marvel como Shang-Chi en la tienda de campaña de 2026 junto a Downey como el villano Doctor Doom. El regreso de Downey a Marvel como villano y no en su icónico papel de Iron Man está alimentando la mayor parte del interés en “Doomsday”. Parece que el estudio hizo todo lo posible en el set para el gran regreso del ganador del Oscar.

“Es famoso que Downey tenga este convoy de remolques y toda esta área en el campamento base que cariñosamente llamamos Downey Land”, dijo Liu. «Y recuerdo que me invitaron a Downey Land por primera vez y me presenté en esta carpa, y tenía todas estas hermosas obras de arte al estilo de Andy Warhol, excepto que todos los personajes son Downey. Quiero decir, él es muy consciente de sí mismo».

«Entonces me saludó y luego no me di cuenta de que Downey Land tiene sus propios chefs, pero yo había traído mi almuerzo preparado y él dijo: ‘Oh, no, no, no. No hacemos eso aquí'», continuó Liu. “Los chefs vinieron y prepararon este buffet completo, y yo dije: ‘Oh, guardaré esto’. Y luego, con la gente que pasaba, pensé: ‘No puedo creer que esté almorzando con esta gente’”.

Liu y Downey son solo dos miembros del extenso elenco de “Avengers: Doomsday”, que mezcla a incondicionales de Marvel como Chris Hemsworth, Florence Pugh y Tom Hiddleston con actores de X-Men que regresan como Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn y James Marsden, además de nuevos favoritos del MCU como Channing Tatum, Pedro Pascal, Vanessa Kirby y muchos más. No está claro con qué actores Liu comparte escenas en la película, pero es seguro decir que era un gran admirador de cada compañero de escena.

«Para mí, era muy imperativo dejar de lado ese lado del ventilador», Liu dijo Colisionador. «Compartimenté ese lado de mí porque pensé: ‘Tengo un trabajo que hacer. Tengo un trabajo que hacer, y lo peor que puedo hacer ahora es ser un fan. No soy un fan. Soy un compañero de trabajo’. Por ridículo que parezca, o por ridículo que me sonó a mí en ese momento, dije: ‘No’. Tengo que tratar a estas personas como a mis iguales, aunque ahora soy literalmente como un niño pequeño’”.

“Avengers: Doomsday” se estrena en cines el 18 de diciembre de 2026 de la mano de Disney.