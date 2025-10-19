Los Trail Blazers aseguran al delantero totalmente defensivo Toumani Camara

Getty

Portland Trail Blazers y delantero totalmente defensivo Camara Toumani acordó una extensión de contrato por cuatro años y $82 millones, informó Shams Charania de ESPN el 19 de octubre. Camara ha sido una pieza clave mientras los Blazers se reconstruyen e intentan dar un gran paso adelante en 2025-26.

Toumani Camara ya es uno de los mejores defensores de la NBA

Camara llegó a los Blazers en 2023 como parte del enorme intercambio de Deandre Ayton. Los Blazers trasladaron a Jusuf Nurkic, Nassir Little y Keon Johnson por Ayton y Camara. En ese momento, Camara era una idea de último momento en la mayoría NBA círculos.Rápidamente se estableció como un jugador defensivo clave para los Blazers. Según los defensores más versátiles de la NBA de CraftedNBACamara ocupa el puesto 36, lo que indica que defiende bien en todas las posiciones. Bball Index también sugirió que Camara estuvo entre los mejores defensores entre jugadores de dos años la temporada pasada.lo que sugiere que es uno de los mejores defensores de toda la generación del draft de 2023.Todo esto culminó con un guiño al Segundo Equipo Defensivo de la NBA la temporada pasada. También terminó noveno en la votación de Jugador Defensivo del Año. Camara también mejoró su producción general la temporada pasada, viendo que la mayoría de las estadísticas aumentaron significativamente. Camara promedió 11,3 puntos, 5,8 rebotes, 2,2 asistencias y 1,5 robos jugando 32,7 minutos por partido. Disparó un 46% desde el campo y un 38% desde la línea de tres puntos. Su ofensiva, especialmente, será un punto de atención este año. Camara ha dicho en el campo de entrenamiento que tiene la intención de mostrar más de su juego ofensivo y ha insinuado que los Blazers Van a jugar más rápido con un sistema ofensivo renovado.

¿Qué sigue para los Blazers?

El compromiso a largo plazo de Portland con Camara subraya la creencia de la franquicia de que su base defensiva ya está establecida. Con la adquisición de Jrue Holiday en la temporada baja como especialista defensivo, el delantero de 25 años se une a Scoot Henderson y Shaedon Sharpe como parte del núcleo en desarrollo de los Blazers bajo el entrenador en jefe Chauncey Billups.Los Blazers tuvieron dificultades para generar paradas consistentemente la temporada pasada, terminando en el puesto 16 en clasificación defensiva. por referencia de baloncesto. El ascenso de Camara al estatus de All-Defensive le da al equipo un defensor legítimo capaz de proteger a los mejores anotadores de la NBA todas las noches. Con Camara, Jerami Grant y combinaciones de Donovan Clingan, Yang Hansen y Rob Williams III anclando la línea del frente, Portland espera dar un paso hacia el promedio de la liga en ese extremo mientras continúa desarrollando su ofensiva joven.Ofensivamente, los Blazers confían en el crecimiento de Henderson como general de cancha después de su regreso de un desgarro en el tendón de la corva y un mayor desarrollo de Deni Avdija, quien logró una sólida racha para finalizar la temporada 2024-25 para complementar el conjunto de habilidades en expansión de Camara. El énfasis de la franquicia esta temporada estará en la consistencia: mantener la intensidad defensiva que encarna Camara mientras se encuentra el equilibrio en la ofensiva.Portland abre la temporada regular el 22 de octubre contra el Lobos de Minnesota.