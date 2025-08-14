‘Los traidores’ que llegan a NBC con temporada de no cobertura


Una nueva versión dirigida por civil de la serie de competencia de realidad «Los traidores«Se dirige a NBC con Alan Cumming como el anfitrión.

El anuncio fue realizado por Cumming en la conferencia inaugural Televerse 2025 durante «The Traitars: Reality Competition Program Nominado FYC Panel» en el JW Marriott Hotel en el centro de Los Ángeles. El panel presentaba a los competidores de «Traidores» Bob the Drag Queen, Rob Mariano, Cirie Fields, Kate Chastain y Phaedra Parks.

«El dinero significará más para ellos», dijo Cumming durante el panel, revelando que esto se disparará en la primavera. «Estoy bastante emocionado por eso. Creo que va a ser un grito».

«Estamos emocionados de traer ‘la base de fanáticos altamente adictivos de los traidores al descubrir la próxima generación de jugadores y esquemas legendarios», dijo Sharon Vuong, vicepresidenta ejecutiva de programación sin guión, NBCUniversal Entertainment. «Con nuestro anfitrión residente y el maestro de ceremonias de juego, Alan Cumming, a bordo para presentar a los extraños completos a las nuevas misiones épicas y un juego retorcido, esta nueva versión para NBC ofrece una oportunidad única para que el elenco y la audiencia se conozcan por primera vez y sabemos que será increíble ver».

El Tercera temporada de «Los traidores» lanzado el 9 de enero en Peacock con estrellas de reality de televisión, incluido Bob the Drag Queen de «RuPaul’s Drag Race»; Dorinda Medley, Robyn Dixon, Dolores Catania y Chanel Ayan del universo «Real Housewives»; Ciara Miller de «Summer House»; El hermano de Zac Efron, Dylan; Chrishell Stause de «Vender al atardecer»; bailarín Sam Asghari; Gabby Windey y Wells Adams de la franquicia «The Bachelor»; Britney Haynes y Danielle Reyes de «Big Brother»; Estrella de «Reglas de Vanderpump» Tom Sandoval; y «Survivor» está protagonizada por Carolyn Wiger, Jeremy Collins, Rob Mariano y Tony Vlachos.

Stephen Lambert, CEO de Studio Lambert, los productores de las versiones de Peacock y NBC, describió el formato del programa como «uno de los espectáculos de realidad más apasionados y hablados del mundo».

Agregó: «Estamos encantados de trabajar con NBC para abrir la experiencia a un nuevo grupo de jugadores civiles, cuyas historias y estrategias harán que el juego sea aún más impredecible, y esperamos, aún más adictivo para los espectadores».

El Cuarta temporada de «Los traidores» Se estrena en 2026 en Peacock y Will alberga a miembros de ex miembros del elenco de «RuPaul’s Drag Race», «The Real Housewives», «Big Brother», «Survivor» y «Dancing With the Stars». Los atletas y los actores también se unirán a la nueva temporada, incluidos Ron Funches, Michael Rapaport, Stephen Colletti, Johnny Weir, Tara Lipinski y la competidora Dorinda Medley. Como se anunció anteriormente, la serie de realidad ganadora del Emmy de Peacock se ha renovado para una quinta temporada.



