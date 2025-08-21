Los trágicos segundos de los banqueros de bumn fueron secuestrados antes de ser encontrados asesinados con ojos

Yakarta, Viva – Metraje de la cámara CCTV (Televisión de circuito cerrado) reveló un segundo dramático Cabeza de rama Maid (KCP) una banco Bumn en Cempaka Putih, Mohamad Ilham Pradipta, supuestamente secuestrado antes de finalmente delicado.

En la grabación, la víctima fue emboscada por varios hombres de un automóvil blanco. En ese momento, la víctima solo quería entrar en su auto negro. Tuve una pelea, pero perdió en número, finalmente fue arrastrado al auto del perpetrador que inmediatamente se escapó de la ubicación.

«Sí, CCTV es durante el secuestro», dijo el jefe de relaciones públicas de la Policía Metropolitana de Yakarta, la comisionada de policía Ade Ary Syam Indradi, jueves 21 de agosto de 2025.

Jefe de Relaciones Públicas PMJ, Kombes Pol Ade Ary

Los segundos de este secuestro ocurrieron en la Lotte mayorista fuera de línea en Lotte Wholesale Pasar ReBo, el 20 de agosto de 2025. Por la mañana, los residentes que estaban pastando en la aldea de Karangsambung, la aldea de Nagasari, el distrito de Serang Baru, el regencia de Bekasi, estaban sorprendidos.

Encontraron el cuerpo de un hombre en una condición trágica con las manos y los pies atados, sus ojos estaban pegados. El cuerpo de la víctima fue evacuado inmediatamente al Hospital de Policía de Kramat Jati para la autopsia. La policía colocó una línea amarilla en el lugar, mientras que el equipo conjunto ahora está buscando a otros perpetradores que todavía están deambulando. Hasta ahora, ha habido cuatro perpetradores arrestados.