Los trágicos segundos de la madre en el norte de Yakarta fueron asesinados por Innova, el niño llorando histéricamente: ‘Mi madre es’

Yakarta, Viva – Una madre con las iniciales MS, conductor Bicicleta eléctrica, Delicado Instantáneamente después de ser atropellado por un automóvil desde atrás en Jalan Sindang, Koja, North Yakarta, el domingo por la mañana, 21 de septiembre de 2025.

El incidente fue viral en las redes sociales, uno de los cuales fue publicado por la cuenta de Instagram @jakut_update. Vio a una mujer llorando histéricamente en medio de la multitud mientras grita ‘,’Mamá Soy, mamá ‘.

«La gente monta una bicicleta eléctrica golpeó desde atrás», dijo de la cuenta.

Mientras tanto, relacionado con esta policía a través de la cabeza de la unidad Accidente El tráfico de la Policía del Metro del Norte de Yakarta, el comisionado adjunto de la policía Edy Wibowo, confirmó el incidente. Explicó que el accidente involucró un auto Toyota Kijang Innovación con el número de policía B-8157-JV conducido por TP y bicicletas eléctricas víctima.

«Inicialmente, el auto conducía de norte a sur, luego se estrelló en una bicicleta eléctrica conducida por la hermana MS frente a él», dijo Edy.

La dura colisión hizo que la víctima de MS muriera en el lugar. Ambos vehículos, tanto los automóviles como las bicicletas eléctricas, están dañados.

«La causa del accidente aún está en proceso de investigación», dijo Edy.

https://www.instagram.com/reel/do2irqmgt4q/?igsh=zmxyzmnpd2p1mhf1