Los trabajos de modificación indonesios son cada vez más globales

Malasia, Viva – La industria de modificación automotriz nunca deja de desarrollar. Desde el exterior hasta el más pequeño detalle, la calidad del material es un factor importante para crear un trabajo encantador. Uno de ellos es el uso de pintura especial que puede proporcionar un efecto visual diferente.

Leer también: Este protector de pintura de automóvil puede eliminar las ampollas por sí sola



En esta arena, Indonesia comenzó a presumir a través de PT Anugerah gracias al Abadi Cahaya (ABCA), un productor local de pintura de refinamiento automotriz que ahora penetra el mercado internacional a través del evento internacional de Automodificado (IIM) de Malasia (IIM) 2025, 16-17 de agosto en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Setia.

La presencia de ABCA en Malasia no solo muestra productos, sino un paso concreto para llevar la innovación de la patria a la etapa mundial.

Leer también: Aunque oscuro, 5 colores de este auto de pintura todavía hacen que la cabina se enfríe



«Nuestra misión GO Global comenzó con Osaka Auto Messe Japan en febrero de 2025, y ahora continúa en Malasia. Los productos indonesios deben ser anfitriones en su propio país, además de ser visto en el extranjero», Sugiarto, director de marketing de PT ABCA.

El pilar principal traído por ABCA es la línea de pintura Chrome, un producto raro que solo es propiedad de un puñado de productores mundiales. Collections como Spider SPC100 Ultra Mirror Chrome, efecto cromo de plata SPC88, hasta que el efecto SPC99 Black Chrome esté listo para ser una atención magnética en IAM Malasia.

Leer también: Requisitos, formas y costos de cambiar los colores del vehículo en STNK y BPKB



Curiosamente, ABCA es el único fabricante de Cat Cat en el sudeste asiático y solo tres jugadores mundiales pueden presentarlo.

Para fortalecer la impresión, ABCA no solo mostró la lata de pintura en la cabina. Hicieron una demostración directa de aplicaciones de pintura de Chrome, que muestra un brillo distintivo que caracteriza su producto superior. Esta estrategia se acompaña de una promoción de precios introductoria, División de Giveaway, a la búsqueda de socios de revendedor y nuevos distribuidores en Malasia.

Aunque la pintura de Chrome es excelente, la cartera de ABCA es en realidad mucho más amplia. Tienen una línea completa desde delgadas, masilla, primaria, barcota base, topcoat, hasta pintura especial para rayas y letras amadas por los constructores personalizados. De esa manera, los perpetradores de modificaciones ya no dependen de productos importados.

En Indonesia, el nombre ABCA ya era popular a través de la participación en la Indonesia Modification & Lifestyle Expo (IMX) 2024, Osaka Auto Messe 2025, así como varios eventos comunitarios.

La distribución incluye más de 1,000 puntos de venta, que llegan a grandes talleres a pequeñas empresas. El fuerte apoyo posterior a las posiciones hace que sus productos sean ampliamente aceptados por pintores profesionales y actores de modificación basados en el hogar.

Con el apoyo de las instalaciones de investigación modernas y los precios competitivos, ABCA es optimista de que los productos locales pueden competir con las marcas globales.

Además, ahora son vislumbrados por los mercados de Europa, América, Oriente Medio, a Asia. Esta ambición es una señal de que el trabajo de la modificación de Indonesia, a través de una pintura de alta calidad, está listo para brillar en la arena mundial.