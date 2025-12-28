Los Trabajadores Se Manifestarán Masivamente Contra DKI UMP, Rano Karno: Sentémonos Juntos

Jacarta – Miles obrero llevará a cabo una acción demostración rechazar la determinación salario minimo provincial (UMP) DKI Yakarta, a saber, 5,7 millones de IDR del 29 al 30 de diciembre de 2025.

En respuesta a esto, el Vicegobernador o Vicegobernador de DKI Yakarta, rano karno dijo que había otros mecanismos que podrían adoptarse si no estaban satisfechos con la determinación UMP DKI.

«Incluso si el Gobernador ha emitido el Reglamento de Gobernación a través de un largo proceso, ya sea que los compañeros de trabajo se manifiesten o protesten más tarde, se trata de derechos. Hay un mecanismo, podría ser PTUN, ese es el mecanismo normal. Sentémonos juntos», dijo Rano Karno a los periodistas en la zona de Duren Sawit, al este de Yakarta, el domingo 28 de diciembre de 2025.

Rano Karno luego explicó que la determinación de la UMP de DKI Yakarta no se llevó a cabo unilateralmente. Pero basado en una decisión conjunta del Consejo de Salarios.

«La UMP es una decisión del consejo de salarios, el consejo de salarios está formado por tres partidos, está el gobierno regional, están los trabajadores y están los empresarios», dijo.

Anteriormente se informó que la Confederación de Sindicatos de Indonesia (KSPI) realizaría una manifestación contra la determinación del salario mínimo provincial (UMP) para DKI Yakarta del 29 al 30 de diciembre de 2025.

El presidente de KSPI, Said Iqbal, dijo que la acción se llevaría a cabo frente al Palacio de Estado, en el centro de Yakarta o en el edificio DPR/MPR RI.



El presidente del Partido Laborista, Said Iqbal, en el complejo del Palacio Presidencial

«Acción masiva, esta es una acción preliminar, para una acción inicial masiva simultánea de dos días en el Palacio de Estado y/o la RPD RI. Dos días de acción simultánea en el Palacio de Estado y/o la RPD RI el 29 de diciembre de 2025 y continuó el 30 de diciembre de 2025 en el mismo lugar», dijo Said Iqbal en una conferencia de prensa en línea, citada el domingo 28 de diciembre de 2025.

Said Iqbal dijo que 1.000 trabajadores participarían en la acción el 29 de diciembre de 2025. Luego, hasta 10.000 trabajadores participarían en la segunda acción el 30 de diciembre de 2025.

«A la acción asistirán miles de trabajadores de Java Occidental, Banten, DKI porque está más cerca del palacio. Para la acción del 29 de diciembre, 1.000 trabajadores participarán porque muchos ya han tenido vacaciones, la consolidación también es demasiado apretada. Finalmente se decidió que 1.000 trabajadores actuarán el 29 de diciembre en el Palacio de Estado, el punto de reunión de la Estatua del Caballo a las 10.00 WIB», dijo Said.