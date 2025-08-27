Los trabajadores realizarán una acción masiva hoy, el empresario responde así

Yakarta, Viva – Decenas de miles obrero De varias regiones de Jabodetabek, incluidos Karawang, Bekasi, Bogor, DePok, Tangerang y Dki Yakarta hoy saldrán a las calles. Acción Se llamará a una gran escala frente al Edificio del Parlamento Indonesio y al Palacio Presidencial como parte del Movimiento Nacional llamado Subsourcing, rechazando Salarios Barato (hostum).

Leer también: Mañana, el DPR está rodeado de trabajadores, ¡se desplegarán 4.500 Police-TNI!



Respondiendo a este asunto, vicepresidente de desarrollo humano, cultura y desarrollo sostenible de la Cámara de Comercio e Industria Indonesia (Kadin) Shinta Widjaja Kamdani espera que la demostración del trabajador que se celebra puede funcionar de manera ordenada y conductiva.

«Creo que si el nombre de la acción es correcto, esperamos que, por supuesto, todavía respete de acuerdo con las reglas del juego para mantener la seguridad y los demás. Creo que eso es lo que esperamos», dijo Shinta cuando se reunió en Yakarta, miércoles 28 de agosto de 2025.

Leer también: La manifestación laboral se llevará a cabo mañana, el DPR y el gobierno apelaron a una acción pacífica



Consideró que la manifestación era el derecho de todos los ciudadanos, incluidos los trabajadores. Sin embargo, la gran acción que se llevará a cabo no interfiere con la estabilidad y permanece en el corredor legal.

«Si los derechos son, por supuesto (sus derechos), creo que también estamos listos para asegurarnos de que esto no se ampliará para dañar las condiciones», dijo nuevamente.

Leer también: Y entre el lanzamiento de Patriot Bonds, los empresarios nacionales están listos para apoyar el desarrollo a largo plazo





Presidenta de la Asociación de Empleadores Indonesios (Apindo) Shinta W. Kamdani

Con respecto a las demandas de los trabajadores sobre el aumento del salario mínimo, Shinta evaluó que esto debe abordarse considerando las condiciones económicas nacionales y el proceso de regulación laboral en curso.

«Creo que solo vemos con las condiciones existentes, por lo que actualmente también estamos haciendo preparativos para el nuevo trabajo de trabajo, este proceso está en curso, creo que debemos respetar el proceso existente», dijo.

Anteriormente, el Presidente de la Confederación de la Unión de Trabajadores de Indonesia (KSPI), quien también es el presidente del Partido Laborista dijo que Iqbal calificó esta acción como un impulso estratégico para que los trabajadores expresen aspiraciones nacionales.



El presidente de la Confederación de Uniones de los sindicatos de Indonesia (KSPI) dijo Iqbal

Consideró que la política laboral actual no se ha puesto del lado del bienestar de los trabajadores, por lo que debe haber un estímulo concreto para el gobierno.

En Yakarta, se estimó que la acción asistía alrededor de 10 mil trabajadores, mientras que el número de participantes podría llegar a 75 mil personas en varias regiones. Una de las demandas que se presentarán es el aumento del salario mínimo nacional.

Los trabajadores exigirán un aumento salarial mínimo nacional de 8.5-10.5 por ciento a partir de 2026. Este cálculo se basa en una combinación de tasas de inflación (3.26 por ciento) y crecimiento económico (5.1-5.2 por ciento), y se refiere a la decisión del Tribunal Constitucional No. 168. (Ant)