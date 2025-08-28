Los trabajadores que van al DPR, 19 trenes de distancia de larga distancia se detienen en la estación de Jatinegara

Yakarta, Viva – PT Automóvil API Indonesia o Kai (Persero) Operaciones regionales (DAOP) 1 Yakarta desestimó 19 trenes de larga distancia (Kajj) Salida de la estación de Gambir en la estación de Gambir en Estación de jatinagara Para anticipar la congestión del tráfico debido a las manifestaciones obrero En el DPR.

«Esta ingeniería de patrones operativos es temporal y se aplica a los viajes de trenes el jueves 28 de agosto de 2025. De esa manera, la comunidad tiene una opción de puntos de salida más cercanos y estratégicos, especialmente para los del este de Yakarta», dijo el jueves el gerente de relaciones públicas de Kai Daop 1 de Yakarta IXFAN Hendriwintoko en Jakarta.

Kai Daop 1 Yakarta impuso una parada extraordinaria (BLB) en la estación de Jatinegara para trenes que estaban en condiciones normales no se detenían en la estación.

Aquí hay 15 de los trenes programados para detenerse en la estación de Jatinegara el jueves:

1. Ka 6 Argo Semeru Relation Gambir-Surabaya Gubeng, que sale a las 06.20 WIB

2. KA 132 Relaciones parahyangan Gambir-Bandung, que sale a las 07.30 WIB

3. KA 46 RELACIÓN TAKSAKA GAMBIR-YOGYAKARTA, que sale a las 07.45 WIB

4. KA 50A Relaciones Purwojaya Gambir-Cilacap, que sale a las 07.00 Wib

5. Ka 2 Argo Bromo Anggrek Gambir-Surabaya Pasar Turi Relaciones, partiendo a las 08.20 WIB

6. Ka 16 Argo Dwipangga Relation Gambir-Solo, que sale a las 08.50 WIB

7. KA 118 RELACIÓN GUNUNG JATI Gambir-Semarang Tawang, que sale a las 09.00 WIB

8. KA 7006 Relaciones Batavia Gambir-Solo, que sale a las 9.35 WIB

9. KA 40 RELACIÓN SEMBRANI GAMBIR-SURABAYA PASAR TURI, que sale a las 10:20 WIB

10. KA 62 RELACIÓN MANAHAN GAMBIR-SOLO, Partiendo a las 10:30 Wib

11. KA 122 Relaciones de Cakrabuana Gambir-Cirebon, que sale a 10.50 WIB

12. KA 44 RELACIÓN DE TAKSAKA GAMBIR-YOGYAKARTA, que sale a las 14.00 WIB

13. KA 38 Relaciones Brawijaya Gambir-Malang, que salen a 15.45 WIB

14. KA 8 BIMA RELACIÓN GAMBIR-SURABAYA GUBENG, Partiendo a las 17.00 WIB

15. KA 36 RELACIÓN GAJAYANA GAMBIR – MALANG, Partiendo a 18.50 Wib

Mientras tanto, el tren de distancia a largo plazo con el propósito de la estación Gambir también será impuesto por BLB en la estación de Jatinegara.

Aquí hay cuatro trenes de larga distancia con el destino de la estación Gambir que se detuvo en la estación de Jatinegara el jueves:

1. Ka 43 Relación Taksaka Yogyakarta-Gambir, llegando a la estación de Gambir a 13.25 Wib

2. Ka 13 Argo Lawu Relation Solo Racing-Gambir, llegando a la estación Gambir a las 15.25 WIB

3. Ka 1 Argo Bromo Anggrek Surabaya Pasarturi-Gambir Relación, llegando a la estación Gambir a 16.55 Wib

4. KA 123 Relación Cakrabuana Cirebon-Gambir, llegando a la estación Gambir a 18.43 Wib

Kai Daop 1 Yakarta apeló al público que usa servicios de trenes en estos momentos para ajustar la hora de salida y preparar el tiempo de viaje suficiente para anticipar la aplicación de la ingeniería de tráfico.

«Reflexionamos sobre los candidatos para que cumplan con todas las disposiciones que son para la seguridad y la comodidad», dijo IXFAN. (Hormiga)