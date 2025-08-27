Los trabajadores demostrarán mañana, el legislador pide paz y no anarquista

Yakarta, Viva – Decenas de miles de trabajadores de varias regiones en Indonesia realizarán acciones demostración frente al edificio DPR RICentral Yakarta el jueves 28 de agosto de 2025.

Leer también: Nafa Urbach promete presentar salarios, ¿por qué solo en el Distrito Electoral VI Central Java?



El miembro de la Comisión IX de DPR, Irma Suryani Chaniago, consideró que era legítimo si el trabajador llevara a cabo una manifestación exigiendo sus derechos. Aun así, recordó que la manifestación puede correr pacíficamente y no para anarquistas.

«La primera manifestación fue permitida por la ley, como una forma efectiva de sistema de control contra el gobierno y el parlamento. Pero la implementación no debe ser anarquista y dañar las instalaciones públicas, que dañan a la gente», dijo Irma en su declaración, miércoles 27 de agosto de 2025.

Leer también: El aumento de los salarios de DPR, Nafa Urbach promete entregar todo al distrito electoral



Este político de Nasdem evalúa lo que los trabajadores transmitirán en la manifestación de mañana, a saber, las demandas que son generales y muchas personas lo saben.

«Que yo sepa, las demandas de los trabajadores son normativas. Uno de ellos está relacionado outsourcingReforma fiscal, revisión inmediata de la Ley de mano de obra de conformidad con el mandato del Tribunal Constitucional y el aumento de los salarios «, dijo.

Leer también: Miembro del DPR Sindir PSSI, cada partido propuso un nuevo jugador naturalizado



Irma, quien también es miembro del DPR Burt, enfatizó que la Comisión de la Cámara de Representantes IX ha trabajado para compilar un proyecto de revisión de la Ley de Manpower (TK) y también ha hecho una agenda para invitar a la participación de otros representantes sindicales para la audiencia.

«Si el asunto relacionado con el gobierno, por supuesto, esperamos que haya una comunicación constructiva, de modo que ocurran soluciones ganadoras», dijo.

Sin embargo, Irma nuevamente recordó que podría ser consciente de la existencia de elementos que se aprovecharon de los intereses de esta manifestación laboral.

«No dejes que esta acción pacífica sea monta por los intereses de las personas irresponsables. Pobres trabajadores», dijo.

En cuanto a antes, el presidente de KSPI, que también era el presidente partido laborista Dicho Iqbal dijo que la acción se centraría frente al parlamento indonesio o al palacio presidencial.

Hay al menos 10 mil trabajadores de Karawang, Bekasi, Bogor, DePok, Tangerang y Dki Yakarta se moverán hacia el centro de la ciudad capital.

Mientras tanto, acciones similares también se llevarán a cabo simultáneamente en varias provincias y grandes ciudades industriales, que incluyen: Serang – Banten, Bandung – West Java, Semarang – Java central, Surabaya – Java Oriental, Medan – North Sumatra, Banda Aceh – Aceh, Batam – Islas Riau, Bandar Lampung, Banjarmasin – Kalimant South Kalimant, PontiAkan, West, Ponte, Ponte, Ponte, Ponte, Pontecratamiento del Sur – Ponte, Ponte, Ponte, Ponte, Ponte, Ponte, Ponta de Riau. Kalimantan, Samarinda -East Sulawesi, Makassar – South Sulawesi, Gorontalo y varias otras regiones.

En este caso, hay una serie de demandas que los trabajadores traerán la manifestación mañana:

1. Eliminar la subcontratación y rechazar los salarios baratos (Hostum). Aumente el salario mínimo en 2026 en 8.5 a 10.5 por ciento.

2. Configuración de despidos: Formularios de la Flor de Tarea

3. Reforma fiscal laboral: aumentar PTKP (ingreso no imponible) RP7,500,000,-permon, eliminar el impuesto de indemnización, eliminar el impuesto sobre el THR, eliminar el impuesto JHT, eliminar la discriminación para el impuesto sobre las mujeres matrimoniales.

4. Confirme el plan legal de trabajo sin Omnibuslaw.

5. Confirmar Factura de la división de activos: Erradicar la corrupción.

6. Revisión del proyecto de ley electoral: rediseño del sistema electoral 2029.