Los trabajadores del salón asesinados en el bosque de teca de Ponorogo, presuntos perpetradores fueron asegurados por la policía

Ponorogo, vivo – La policía de Ponorogo de la Unidad de Investigación Criminal (Satreskrim) logró asegurar a un presunto autor del asesinato de Alip Rahayu Arianti (30), residente de Bandan Village, Distrito Bandar, Regencia Pacitana. Se sabe que la víctima trabaja como empleado de salón de belleza en el distrito de Purwantoro, Regencia de Wonogiri, Java Central.

Anteriormente, la víctima fue encontrada muerta en una condición medioadas en el borde del bosque de teca 99 RPH Tulung, Boworejo Hamlet, Village y Sampung District, Ponorogo, el martes (2/12/2025) por la mañana.

El Jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Ponorogo, el AKP Imam Mujali reveló, los presuntos perpetradores inicialmente solo cuestionaron como testigos. Sin embargo, el examen se desarrolló después de que se encontró evidencia que lo llevó.

«Hay algo que aseguramos, pero todavía está bajo examen», dijo el Imam Mujali en Ponorogo, miércoles (8/13).

Según él, el proceso de arresto se llevó a cabo después de que el investigador encontró una serie de pruebas que fortalecieron la supuesta participación de los presuntos perpetradores.

«Algunas pruebas conducen a allí. El equipo también trabaja para encontrar a los presuntos perpetradores, y aseguramos uno», dijo.

Los trabajadores del salón asesinados en el bosque de teca fueron evacuados por la estación de policía de Ponorogo

Sin embargo, Imam no ha revelado la supuesta identidad de los perpetradores porque su condición sigue siendo un testigo y está experimentando un examen.

«Uno o dos días seremos liberados. Solo reza para que los perpetradores sean revelados», agregó la ex Policía Regional de Kasatreskrim Mojokerto.

Basado en los resultados de la autopsia del equipo forense del Hospital Bhayangkara Kediri, la Policía Regional de Java Oriental, la víctima murió a causa de una combinación de objetos contundentes en la cabeza y la esclavitud del cuello. Este hallazgo fortaleció a la presunta policía de que la víctima fue víctima de asesinato premeditado. (ENTRE)