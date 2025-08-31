Los trabajadores de BJP tormenta la Oficina del Congreso en Kanpur sobre los comentarios contra el primer ministro Modi







Una situación tensa prevaleció fuera de la oficina del Congreso en Meston Road en Kanpur el domingo cuando BJP Los trabajadores organizaron una protesta por los supuestos comentarios despectivos contra el primer ministro Narendra Modi y su madre durante el votante de Rahul Gandhi, Adhikar Yatra, en Bihar, dijo la policía.

Alrededor de las 3 pm, una gran cantidad de trabajadores de BJP, incluidos los miembros de la Morcha Mahila del partido, se reunieron afuera de Tilak Hall, la oficina del Congreso, gritando lemas anti-Consress y prometiendo rodear las instalaciones, dijeron las autoridades.

En respuesta, los trabajadores del Congreso armados con palos reunidos en la oficina y sus alrededores, lo que aumenta los temores de una posible confrontación, agregaron.

«Sentir problemas, el área que conduce al Congreso El cargo fue encerrado y se desplegó una fuerza policial adecuada, «DCP adicional (este) Anjali Vishwakarma dijo.

Se mantuvo una fuerte presencia policial para evitar cualquier incidente desagradable, agregó.

«Nadie ingresó a las instalaciones de la Oficina del Congreso, y no se informaron lesiones. Después de casi media hora de esloganering, los trabajadores de BJP se dispersaron pacíficamente. La situación es completamente normal, y la ley y el orden se han mantenido», dijo el oficial.

El partido de azafrán ha caído en gran medida en el Congreso, después de que un supuesto video mostró a una persona no identificada que usa un improperio hindi contra Modi de un estrecho criado durante la yatra de Rahul Gandhi en la ciudad de Darbhanga el 27 de agosto.

PTI no pudo verificar independientemente la autenticidad del video.

