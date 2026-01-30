Los trabajadores con salarios bajos pueden obtener beneficios del gobierno de hasta 200 millones de IDR

Jacarta – Hay buenas noticias para empleado Personas con salarios bajos que desean mejorar sus habilidades. Gobierno Singapurabrir el acceso a grandes subsidios de formación a través del programa Workfare Skills Support Level Up, que se podrá solicitar a partir del 9 de febrero para la formación que comenzará el 1 de marzo.

Lea también: Revelando el fenómeno de la poligamia laboral: cuando los empleados tienen más de un trabajo, ¡está en aumento en el Reino Unido!



A través de este programa, los trabajadores elegibles pueden recibir un importante apoyo financiero para realizar una formación a largo plazo. Para la formación a tiempo completo, el subsidio proporcionado alcanza los 18.000 dólares de Singapur al año, lo que equivale a unos 234 millones de IDR, suponiendo un tipo de cambio de 13.000 IDR por dólar de Singapur.

Mientras tanto, los aprendices a tiempo parcial pueden recibir hasta 3.600 dólares singapurenses al año, o alrededor de 46,8 millones de IDR. Este programa es parte de la política presupuestaria de Singapur que se centra en mejorar las habilidades de su fuerza laboral de bajos salarios.

Lea también: Sobreviviendo 78 años, el legendario restaurante Padang en Singapur anuncia su cierre, interviene el ministro





Ilustración del smog en Singapur

El gobierno considera que este grupo de trabajadores es el más vulnerable a verse afectado por el cambio tecnológico, la automatización y la transformación industrial, por lo que necesitan un apoyo adicional para seguir siendo competitivos en el mercado laboral.

Lea también: Comparación de los sueldos de Layvin Kurzawa en el Persib Bandung vs PSG



«El plan Level Up está dirigido a trabajadores de 30 años o más con ingresos de hasta 3.000 dólares singapurenses al mes, equivalente a alrededor de 39 millones de IDR. El apoyo se aplica a la formación a largo plazo, como Nitec, diploma, licenciatura, a programas de transición profesional diseñados para ayudar a los trabajadores a cambiar de sector», se escribe en el informe. Canal Noticias Asiacitado el viernes 30 de enero de 2026.

Otra ventaja de este programa es la flexibilidad de la duración del soporte. Los trabajadores elegibles pueden recibir asistencia por hasta 24 meses de capacitación antes de los 40 años y 24 meses adicionales después de los 40 años.

Esto significa que el apoyo total puede ser de hasta cuatro años de formación de larga duración. Los criterios de elegibilidad para el programa Level Up son los mismos que los del programa Workfare Skills Support Basic. El objetivo principal es ayudar a los trabajadores con salarios bajos a mejorar sus habilidades, mejorar sus perspectivas de ingresos y obtener una mayor estabilidad profesional en el futuro.