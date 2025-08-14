Los trabajadores a los conductores de camiones en el puerto de Tanjung Priok pueden comprar arroz barato

Yakarta, Viva – Polres Puerto Tanjung Priok Sosteniendo un movimiento alimento Barato en colaboración con Bulog Perum. Este movimiento se llevó a cabo para apoyar el Programa Nacional de Seguridad Alimentaria, así como para ayudar a aliviar la carga económica de cargar y descargar trabajadores laborales, conductores de camiones y guardias de seguridad.

El jefe de policía del puerto de Tanjung Priok, AKBP Martuasah Tobing, dijo que esta actividad era parte de la iniciativa Polri que se llevó a cabo simultáneamente en Indonesia y dirigido directamente por el jefe de policía nacional, general Listyo Sigit Prabowo en línea a través de Zoom.

La actividad tuvo lugar el jueves 14 de agosto de 2025 a las 10:00 WIB hasta las 12.00 WIB, en el campo de precisión de la Policía del Puerto Tanjung Priok.

La estación de policía de Tanjung Priok Port sostuvo un movimiento de comida barata

El jefe de policía dirigió directamente la implementación en su área, acompañado por el subdirector del comisionado de policía Yudi Permadi, así como los agentes de policía y la rama del puerto de Bhayangkari Tanjung Priok.

En esta actividad, la policía logró distribuir 800 capturas arroz (4 toneladas) Tipos de estabilización del arroz bulog de los precios de la oferta y los precios de los alimentos (SPHP) a precios más asequibles.

«A través de la cooperación con Perum Bulog, queremos garantizar que se mantenga la disponibilidad de alimentos y que descargue mano de obra a los trabajadores, los conductores, los guardias de seguridad pueden obtener precios más asequibles. Este es uno de los pasos concretos que ayudamos a aliviar la carga de los trabajadores y los guardias de seguridad», dijo Martuasah.

Se planea que esta actividad tenga lugar del 14 al 31 de agosto de 2025 y está abierta a trabajadores y guardias de seguridad portuaria. Además de ser una forma de atención social, esta actividad también es parte de los esfuerzos de la Policía Nacional para mantener la estabilidad del precio de los alimentos y suprimir la tasa de inflación.

«La Policía Nacional a través de la Policía del Puerto de Tanjung Priok mantuvo el arroz barato como un paso concreto para apoyar la estabilidad de los precios y la disponibilidad de alimentos. Esta actividad es al mismo tiempo nuestro apoyo al Programa de Seguridad Alimentaria ASTA CITA iniciado por el presidente Prabowo Subianto», continuó.

Con la implementación de este mercado barato, se espera que los trabajadores y los guardias de seguridad puedan obtener arroz a precios más asequibles y garantizar que el suministro de alimentos permanezca seguro y estable.

La Policía Nacional se compromete a continuar presente en la comunidad como parte de la solución a los problemas sociales y económicos encontrados, en línea con el espíritu de los alimentos y el apoyo de las mandiri indonesias para el cumplimiento de la nutrición nacional.