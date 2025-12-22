Los titulares de visas indias H-1B que regresaron para renovar sus permisos de trabajo quedaron varados







indio Visa H-1B Los titulares que viajaron este mes para renovar sus permisos de trabajo estadounidenses están varados mientras sus citas son reprogramadas abruptamente por las oficinas consulares de Estados Unidos, informó el Washington Post, citando a tres abogados de inmigración.

A los trabajadores indios altamente calificados se les cancelaron las citas entre el 15 y el 26 de diciembre, dijeron los abogados, un período que coincide con la temporada navideña en Estados Unidos. En correos electrónicos vistos por The Washington Post, el Departamento de Estado les dijo a los titulares de visas que sus entrevistas se estaban retrasando después de la implementación de la nueva política de investigación de medios sociales de la administración Trump, «para garantizar que ningún solicitante… represente una amenaza a la seguridad nacional o pública de Estados Unidos».

Estados Unidos ha ampliado su revisión de las redes sociales y la presencia en línea para cubrir a todos los trabajadores de ocupación especializada H-1B y sus dependientes H-4, dijo la Embajada de los EE. UU. en la India el 10 de diciembre. En un comunicado, un portavoz de la Embajada de los EE. UU. explicó que el Departamento de Estado ya realiza controles de presencia en línea para estudiantes y visitantes de intercambio. visa categorías como F, M y J. A partir del 15 de diciembre, esta revisión también incluyó a los solicitantes H-1B y H-4.

Emily Neumann, socia de la firma de inmigración Reddy Neumann Brown PC con sede en Houston, dijo que tenía al menos 100 clientes varados en India. Veena Vijay Ananth, abogada de inmigración en India, y Charles Kuck, que practica leyes de inmigración en Atlanta, dijeron que cada uno tuvo una docena de casos de este tipo. «Este es el mayor desastre que hemos visto. No estoy seguro de que haya un plan», dijo Ananth.

Un portavoz del Departamento de Estado dijo: «Si bien en el pasado el énfasis puede haber estado en procesar los casos rápidamente y reducir los tiempos de espera, nuestras embajadas y consulados en todo el mundo, incluida la India, ahora están priorizando la investigación exhaustiva de cada caso de visa por encima de todo». Según un informe de abril de 2025 del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS), India representa el 71 por ciento de los titulares de visas.

En julio, el Departamento de Estado anunció que los titulares de visas H-1B y sus dependientes con visas H4 no podrían renovar sus documentos en un tercer país a partir del 2 de septiembre y el 19 de septiembre, Trump firmó una proclama imponiendo una tarifa de 100.000 dólares a las nuevas solicitudes H-1B, informó el Washington Post.

El Washington Post informó que un hombre indio que vivía en los suburbios de Detroit dijo que voló de regreso a India a principios de diciembre para una boda y tenía citas consulares programadas para el 17 y 23 de diciembre, las cuales ya vencieron. El abogado Neumann, con sede en Houston, preguntó: «¿Cuánto tiempo estarán dispuestas las empresas a esperar a estas personas?»

Esto se produce después de la proclamación emitida por el presidente estadounidense Donald Trump el 19 de septiembre, ordenando una tarifa de 100.000 dólares para las nuevas solicitudes de visa H-1B. Según el Departamento de Estado de EE.UU., los titulares de visas actuales y las peticiones presentadas antes de esa fecha no se verán afectados. Según la proclamación, una tarifa de 100.000 dólares debe acompañar a cada nueva petición de visa H-1B presentada después de la fecha límite, incluidas las presentadas para participar en la lotería de 2026. El nuevo requisito de tarifa se aplica sólo a personas o empresas que presenten nuevas peticiones H-1B o que participen en la lotería H-1B después del 21 de septiembre.

