Los Titans agregan al compañero de equipo de Cam Ward en Miami antes del juego de los Seahawks

los humildes Titanes de Tennessee (1-9) hizo dos movimientos en el plantel que al menos deberían energizar a la base de fanáticos antes del enfrentamiento del equipo con el letal Halcones Marinos de Seattle (7-3).

Tennessee anunció el sábado que ha activado al corredor novato Kalel Mullings de la Reserva de Lesionados, lo que lo hace elegible para jugar en el partido del domingo contra los Seahawks.

A principios de este mes, los Titans designaron a Mullings para que regresara a la práctica, abriéndole una ventana de tres semanas para trabajar con el equipo. Ha practicado durante las últimas dos semanas. Mullings ha aparecido en dos juegos esta temporada pero aún no ha registrado ningún acarreo. el se sienta detras Tony Pollard y Tyjae Spears en la tabla de profundidad.

Titans elevan a Xavier Restrepo, buscando Miami Magic

El equipo también espera continuar construyendo una fuerte conexión entre mariscal de campo y receptor, activando al novato. Xavier Restrepo del equipo de práctica, que era Sala de cámarasCompañero de equipo en la Universidad de Miami.

El receptor abierto de 23 años era uno de los objetivos más confiables de Ward en Miami. Restrepo tuvo dos temporadas altamente productivas con los Hurricanes, superando las 1,000 yardas recibidas en años consecutivos. En su última temporada con Ward como mariscal de campo, lideró la ACC tanto en yardas recibidas (1,127) como en touchdowns recibidos (11).

A pesar de ese éxito, Restrepo no fue seleccionado en el draft y aún no ha participado en ningún partido de la NFL. Ward ha luchado por encontrar consistencia en la ofensiva esta temporada y la falta de armas probadas ha sido un factor importante. Aunque Restrepo es una opción familiar y confiable desde sus días universitarios, Tennessee aún no le había dado una oportunidad al ex compañero de Ward.

Restrepo dispuesto a jugar en equipos especiales si le ayuda

restrepo discutió la posibilidad de hacer su debut en la NFL a principios de esta semana.

«Soy una persona impulsada por la fe y el trabajo duro. Simplemente mantengo mi fe fuerte y vengo a trabajar todos los días preparándome como si fuera a jugar todas y cada una de las semanas», dijo Restrepo.

Continuó: «Si llaman a mi número esta semana, estaré preparado como lo estuve hace 2 o 3 semanas. Desde el comienzo de la temporada he estado tratando de aclimatarme más a los equipos especiales y siento que estoy mejorando más cada día».

Restrepo debería ver el campo por lesiones

Restrepo está recibiendo una elevación estándar del día del juego por parte del equipo de práctica mientras Tennessee continúa lidiando con un desgaste significativo en la posición de receptor abierto. Calvin Ridley está fuera de temporada con una pierna rota, Tyler Lockett ha sido liberado, Brice Oliver permanece en IR con un problema persistente en la rodilla, y Elic Ayomanor Se perderá esta semana debido a una lesión en el tendón de la corva.

Eso deja a los Titans con cuatro receptores sanos en la plantilla activa: Dique Chimere—quien no lleva designación de lesión a pesar de la contusión en el pecho de la semana pasada—Desde Jefferson, Mason Kinseyy James Proche. Tanto Proche como Kinsey estuvieron anteriormente en el equipo de práctica junto a Restrepo, pero desde entonces han sido elevados a roles de tiempo completo a medida que la profundidad del equipo se ha reducido.