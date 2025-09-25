Los titanes de Tennessee no tienen una venta de incendios

Esta semana, la Titanes de Tennessee esquinero inicial comercializado Jarvis brownlee hacia Jets de Nueva York Esencialmente para nada. Renunciaron a Brownlee y un 2026 Selección de séptima ronda A cambio de … un sexto ronda 2026. En serio.

Brownlee comenzó los dos primeros juegos de la temporada, pero perdió la Semana 3 con una lesión. No podría haber sido herido demasiado si lo intercambiaron porque nadie intercambia bienes dañados. Aunque, tal vez alguien lo consideraría si fuera por algo tan insignificante como un intercambio de selección de ronda tardía.

Entonces, ¿esto significa que los Titanes van a tener una venta de incendios y simplemente lanzar sus manos colectivas en la temporada 2025?

«No me parece,» Dijo CallahanComo si la gerencia incluso le diría. «Esa fue una situación única única en lo que era. Una vez más, esas conversaciones suceden a medida que suceden. Hay oficinas delanteras alrededor de la liga a partir de ahora hasta la fecha límite que llama a todos en el fútbol, ​​y todos buscan cosas diferentes».

Levanta la mano si entendiste una palabra de eso.

Los titanes de Tennessee definitivamente no son compradores

Ya sea que sea o no una venta masiva o simplemente un intercambio que tiene sentido solo para aquellos en el interior de la organización de los Titanes, está claro que los titanes no serán compradores en la fecha límite de intercambio. Han ido 0-3 y se ven realmente horribles al hacerlo.

Callahan continuó explicando el comercio de una manera que no es a mi trabajo.

«Así que no puedo decir si habrá o no algo más o nada más», continuó. «Es difícil para mí hacer cualquier predicción sobre eso o apostar cualquier declaración al respecto. Creo que eso siempre es lo que están haciendo las oficinas delanteras de la liga está tratando de averiguar si hay jugadores que hay que tener y si hay capital de draft».

Brownlee pudo haberse dirigido hacia un papel reducido para los Tennessee Titans

Mirando las calificaciones Pro Football Focus de Brownlee, es posible que el equipo quiera pasar del esquinero de segundo año. En 2025, Brownlee ocupa el puesto 25 en la NFL Renunciar a una calificación de pasador de 124.6. También está 103 en la liga que permite 7.4 yardas por recepción. Eso no suena como cosas de la esquina de cierre.

Se le preguntó a Callahan si había planes para que Brownlee aceptara un papel menor en la defensa (como un papel en los Jets, por ejemplo).

«Ya sea un papel menor o no, creo que la parte importante es que tenemos algunos jugadores con los que nos sentimos bien que están comenzando a jugar un buen fútbol para nosotros y arraigados en el sistema, comenzando a tener un poco más de acción», dijo Callahan.

Brownlee no jugó contra los Colts, por lo que definitivamente no es el receptor abierto Michael Pittman Estaba hablando de cuando dijo que los Titanes no parecían que querían jugar el domingo. Pero, te hace preguntarte si los Titanes podrían estar buscando limpiar ciertas actitudes.

«Lo vi en las introducciones previas al juego» Pittman dijo después de ese juego. «Se veían un poco lentos, estaban caminando un poco, nadie estaba realmente rebotando. En ese momento, todos nos sentamos allí y estábamos como ‘No quieren jugar hoy'».

Eso no habla muy bien de Callahan y su habilidad para preparar a su equipo. Y no parece que Callahan esté realmente al tanto de los planes de los Titanes, lo que podría llevar a una persona razonable a preguntarse sobre su seguridad laboral.