Los titanes de Tennessee no despedirán a Callahan por ahora

Ey, Titanes de Tennessee Fans, ¡tienes uno! Si, es verdad, el Titanes Se las arregló para ganar un juego de fútbol por primera vez en 11 intentos que se remontan a la temporada pasada. El domingo, noquearon el Cardenales de Arizona De manera salvaje, pero una victoria es una victoria es una victoria.

La victoria 22-21 en Arizona fue el regreso del cuarto trimestre más grande de la franquicia en una victoria desde un regreso de 21 puntos contra el Gigantes de Nueva York en 2006. ¿Recuerdas ese juego? Gigantes‘El ala defensiva Mathias Kiwanuka lo hace … Vince Young fue Justo en sus manos.

Titanes‘El entrenador en jefe Brian Callahan tuvo que estar emocionado porque ahora tiene un trabajo durante al menos otra semana.

«Obviamente, realmente emocionante obtener una victoria» Callahan dijo después del juego. «Para mostrar ese tipo de pelea en un juego en el que tuvimos que regresar a ella. Era todo lo que necesitábamos ver en nuestro equipo de fútbol, ​​y habíamos estado esperando ver durante un par de semanas, la capacidad de hacer las jugadas cuando importaba para ayudarnos a ganar el juego.

«Esos tipos lucharon como locos. Fue un excelente esfuerzo en todos los sentidos. Fue increíble ver solo la resistencia del equipo, la pelea que mostraron … Estoy realmente orgulloso del equipo».

Los jugadores de Tennessee Titans aliviados para finalmente obtener una victoria

Como con cualquier alimentador inferior acumulando las pérdidas como el Titanes Tener hasta ahora en 2025, habrá algunos francotiradores y quejándose. Después del partido de la semana pasada, el mariscal de campo novato Camisa describió al equipo como «tenemos culo. » Como era de esperar, algunos de sus compañeros de equipo no estuve emocionado por eso.

«Cam tiene derecho a hablar cómo quiere hablar con los medios de comunicación, pero tuve algunos consejos para él», El tackle defensivo Jeffery Simmons dijo. «Mantendré eso fuera del registro. Cuando estos micrófonos estén frente a ti, pueden explotar solo una parte de lo que estás diciendo».

Bueno, es curioso cómo las canciones cambian cuando realmente ganas un juego de fútbol.

«Puedes decir la energía por aquí», esquinero L’ARARIUS SNEED dijo después del juego. «Todo el mundo está feliz, se sintió como si hubiéramos ganado el Super Bowl o algo así. Se sintió genial, y como equipo vinimos aquí y celebramos. Pero hay más por hacer».

Y esta semana, Ward no comenzó sus comentarios posteriores al juego con «We Ass», que siempre es una señal positiva.

«Se sintió bien», dijo Ward. «Una victoria, especialmente para mi primera, en un juego como ese, fue una gran victoria. Lo más importante es que tenemos que seguir construyendo».

Los titanes de Tennessee obtienen la victoria en una jugada loca

Con poco menos de cinco minutos para jugar, Ward y el Titanes cayeron 21-12 y conducían con la esperanza de que esto fuera una pérdida menos vertiginosa que las cuatro anteriores. Como era de esperar, se lanzó una intercepción y volvió a «disparar Callahan».

¡Pero no! Los Cardenales lo buscaban y había un «Santo rodillo¡Situation Sorta en Arizona!

Dadrion Taylor-Demerson interceptó Cam Ward en 3er y 2. Luego perdió al suelo. La pelota fue pateada en la zona de anotación y los Titanes se recuperaron para un touchdown. Este es el colapso más loco que he visto.pic.twitter.com/054kduapuu – Jake García (@jake_m_garcia) 5 de octubre de 2025

Receptor ancho Tyler Lockett fue el que cayó sobre la pelota en la zona de anotación y anotó el touchdown. Él era el Dave Casper de los Titanes en esta situación.

«Fue una jugada loca en general», dijo Lockett. «Fue una jugada de lucha. Siempre hablan de seguir corriendo hacia la pelota, nunca se sabe lo que va a pasar. Pude bucear en él y asegurarlo para un touchdown».

Y llevó a un Titanes Gane, que todos deberían pasar el tiempo disfrutando porque probablemente no habrá muchos más de estos por un tiempo.