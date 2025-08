Los titanes continúan luchando con la última indignación de HC

Es seguro decir que Titanes de Tennessee El entrenador en jefe, Brian Callahan, estaba menos que satisfecho con el desempeño de su equipo el 3 de agosto. El HC de segundo año terminó la práctica con una perorata que ha tomado las redes sociales por asalto.

Los titanes eligieron seleccionar Camisa con la selección general No. 1. Conociendo el Will Levis situación, esa elección demostró ser todo Más importante. Ward es una de las muchas piezas clave que todavía intenta encontrarse en la ofensiva, ya que la práctica del equipo no fue según el plan.

Brian Callahan inspira al equipo después de la actuación de Putrid Practice

Una mala práctica no dicta la dirección en que se dirige un equipo. Sin embargo, Callahan claramente quería asegurarse de que una mala práctica no conduzca a otra. Numerosos reporteros de los Titanes recordaron la reacción explícita de Callahan, aunque nadie mencionó exactamente lo que se dijo.

Brian Callahan acaba de terminar con la práctica de los titanes con una diatriba llena de blasfemias en su ofensa sobre lo mal que practicaron hoy – Terry McCormick (@TerryMC13) 3 de agosto de 2025

https://platform.twitter.com/widgets.js

Terry McCormick mencionó«Brian Callahan acaba de terminar con la práctica de los titanes con una diatriba llena de blasfemias en su ofensa sobre lo mal que practicaron hoy».

Un fan pidió una aclaración, a lo que McCormick confirmó La línea ofensiva, el mariscal de campo y los receptores de pases no lograron entregar. Un individuo comentó En la práctica positiva del equipo ayer, citando ese es el panorama de la NFL.

El reportero de los Titanes desglosa la decepción

Fue un mal día para la ofensiva del primer equipo, y ese lado del balón. Tanto, Brian Callahan termina el día gritando muchos, muchos improperios en la ofensiva. He aquí por qué 🧵⬇️ – JT Ruhnke (@jt_ruhnke) 3 de agosto de 2025

https://platform.twitter.com/widgets.js

JT Ruhnke Llevó a las redes sociales para explicar por qué Callahan estaba tan decepcionado como él. El reportero mencionó una caída por Calvin Ridley en el primer intento de la línea de gol. La próxima jugadaLa antigua selección del draft de la primera ronda de los Atlanta Falcons estaba abierto nuevamente. Esta vez, Ward detectó el balón.

Las luchas de Ward continuaron ya que su segundo viaje debería haber terminado en una intercepción. Jugador de sexto año, Amani Hooker estaba por todo el balón. En última instancia, cayó por sus manos a pesar de que leyó la ruta perfectamente.

Y Moore Jr. habría permitido un saco en el Tercer viaje Como la protección de Ward era inexistente. Llave adren Tuve una ruta fácil hacia el mariscal de campo cuando el graduado de Miami lanzó a los pases que salieron de los límites.

El estado de la ofensiva de los titanes de Tennessee

A pesar de Callahan comparó Ward a Joe BurrowEso no indica que los Titanes hagan el Super Bowl la próxima temporada. Tennessee tiene una defensa que habla por sí misma, pero su ofensiva continúa deteniéndolos.

Si bien Ward aún no ha llevado el campo para una práctica conjunta o un juego de pretemporada, ha tenido sus altibajos en el campamento de entrenamiento. El mariscal de campo novato no tuvo más remedio que ser arrojado a la mezcla como QB1, una posición para la que el equipo creía que estaba listo.

El jugador de 23 años tendrá la oportunidad de tomar el campo el sábado 9 de agosto en Tampa Bay. Brandon Allen y Tim Boyle Siéntese detrás de Ward en la tabla de profundidad, sin dejar al equipo con una tonelada de opciones si la selección general No. 1 no se produce.

No se sabe cómo se verá esta ofensa en la pretemporada. Si bien no es el último indicador de cómo se verá el primer equipo en la temporada regular, es el momento perfecto para que un novato salga al campo por primera vez.

Ward ha mostrado momentos de grandeza en el campamento de entrenamiento, pero tomará mucho cambiar un equipo que ganó solo tres juegos la temporada pasada.