Los Timberwolves obtienen un descanso en la carrera de Giannis después del movimiento Heat

como el NBA La fecha límite para realizar cambios se acerca el jueves. lobos de minnesota recibió un impulso oportuno en su búsqueda total de Giannis Antetokounmpo cuando un rival clave cambió de rumbo.

El movimiento del Heat ayuda a Giannis Antetokounmpo de los Timberwolves a impulsar

El Calor de Miami se han alejado de Antetokounmpo y se han acercado a un intercambio de compra baja por Ja Morantreduciendo el campo de pretendientes serios de Giannis en las últimas horas antes de la fecha límite.

De acuerdo a Brett Siegel de ClutchPointsMiami ya no está posicionada a la vanguardia de las negociaciones comerciales de Giannis y ha redirigido su atención a Morant.

«El Heat, que según fuentes de la liga ya no está al frente de las negociaciones comerciales de Giannis antes de la fecha límite del jueves, está intentando negociar por Ja Morant de los Grizzlies, dijeron fuentes a @ClutchPoints. Existe la creencia de que el Heat puede lograr un acuerdo. Trae Young«Un acuerdo similar para Morant», Siegel informó el X del miércoles.

El cambio elimina a uno de los competidores más creíbles de Minnesota y deja a los Timberwolves y al guerreros del estado dorado como los equipos más agresivos presionando el dólares de milwaukee mientras el reloj se acaba.

Ja Morant disponible, remodela el mercado

El pivote de Miami fue impulsado por un reinicio radical en Memphis. El Grizzlies de Memphis enviado recientemente Jaren Jackson Jr. hacia jazz de utah por tres selecciones de primera ronda, luego del intercambio del verano pasado de Desmond Bane.

Esos acuerdos le dieron a Memphis siete selecciones de primera ronda y al mismo tiempo liberaron aproximadamente $300 millones en compromisos salariales a largo plazo, alterando dramáticamente la forma en que la franquicia ve el contrato y el valor comercial de Morant. Con Miami ahora absorta en las conversaciones de Morant, el mercado de Giannis se ha estrechado, incluso cuando aumentan los riesgos para Minnesota.

Los Timberwolves permanecen encerrados en Giannis Antetokounmpo

Si bien el pivote del Heat mejora las probabilidades de Minnesota, los conocedores de la liga enfatizan que los Timberwolves todavía enfrentan un ascenso empinado.

El experto de la NBA Marc Stein informó el martes que la directiva de Minnesota se ha mantenido singularmente enfocada en Antetokounmpo, resistiendo la tentación de girar hacia otras estrellas a medida que el mercado cambiaba.

«Los Timberwolves… permanecieron completamente concentrados el martes en tratar de llegar a un acuerdo viable para Antetokounmpo». Stein escribió.

Ese compromiso ha tenido consecuencias reales.

Los Timberwolves ponen a Randle, Gobert, McDaniels y DiVincenzo disponibles

Según Stein, Minnesota ha puesto a varios jugadores centrales sobre la mesa, incluido Julio Randle, Donté Di Vincenzo, Jaden McDaniels y Rudy Gobert – en un esfuerzo por alcanzar el precio de venta de Milwaukee.

La voluntad de alterar el núcleo subraya cuán agresivamente está presionando Minnesota para emparejar a Antetokounmpo con Antonio Edwardsque sigue siendo el único intocable en las conversaciones.

Mike Conley Trade desbloquea la flexibilidad del tope salarial

La búsqueda de Minnesota se aceleró a principios de esta semana con un movimiento diseñado menos para el talento que para la flexibilidad.

De acuerdo a Shams Charania de ESPNlos Timberwolves cambiaron Mike Conley Jr. en un acuerdo de tres equipos con el toros de chicago y Pistones de Detroitperder salario y caer por debajo del primer delantal del impuesto al lujo.

Bobby Marks, analista de tope salarial de ESPN informó que la medida redujo la factura fiscal proyectada de Minnesota de aproximadamente $24 millones a aproximadamente $3,8 millones.

Más importante aún, restauró la capacidad de los Timberwolves para agregar contratos y recuperar más salario del que envían, haciendo que un intercambio por Antetokounmpo sea más fácil que la semana pasada.

Los Bucks apuntan a Jaden McDaniels y Draft Capital en conversaciones

A pesar del grupo ampliado de jugadores de Minnesota, las prioridades de Milwaukee siguen claras.

Chris Mannix de Sports Illustrated informó que los Bucks han apuntado a McDaniels como una posible pieza central, viendo al jugador de 25 años como un futuro defensor de calibre All-Star que podría anclar la siguiente fase de la franquicia.

Pero Mannix agregó que los Bucks también están buscando múltiples selecciones de primera ronda, un desafío para un equipo de los Timberwolves cuyo inventario de draft ya se ha reducido por movimientos anteriores de ganar ahora.

«Es por eso que los Wolves han estado recorriendo la liga en busca de ellos», Mannix escribió.

La presión de la fecha límite aumenta a medida que los lobos corren contra el reloj

Con Miami cambiando su enfoque hacia Morant y Golden State aún atravesando sus propias complicaciones, Minnesota tiene un camino más despejado, pero no más fácil. Los Timberwolves ahora no solo están compitiendo contra equipos rivales, sino también contra el tiempo mismo, mientras intentan convertir la flexibilidad y los jugadores en la capital del draft que Milwaukee exige.

Sigue siendo incierto si Minnesota podrá cerrar la brecha antes de la fecha límite del jueves. Lo que está claro es que los Timberwolves han elegido su momento, poniendo a casi toda su plantilla sobre la mesa en busca de un cambio que altere la franquicia, y esperando que la carrera por Giannis Antetokounmpo se abra camino justo a tiempo.