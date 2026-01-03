Los Tigres de Kemayoran ganan 2-0 y pasan al segundo lugar

Jacarta – persia Yakarta mantiene esperanzas de presionar en la máxima categoría de la Superliga 2025/2026 tras derrotar Persijap Jepara con marcador de 2-0 en el estadio principal Gelora Bung Karno, el sábado 3 de enero de 2026. Esta victoria llevó a los Kemayoran Tigers al segundo lugar de la clasificación.

Lea también: ¡Borneo lento! ¿Las posibilidades de Persija de darle un golpe a Persib en la cima de la clasificación son cada vez mayores?



Tres puntos en la jornada 16 parecen cruciales para Persija. Además de mantenerlos alejados de la cima de la clasificación, estos resultados positivos también ampliaron el impulso del resurgimiento del equipo de Mauricio Souza en medio de una reñida competencia en la cima.

Persija pareció dominante desde los primeros minutos e inmediatamente presionó a la defensa de Persijap. La primera oportunidad llegó en el minuto tres, mediante un saque de esquina de Allano Lima que se fue directo a la portería, pero fue detenido por el portero del Persijap, Sendri Johansah.

Lea también: El entrenador de Persija, Mauricio Souza, dijo antes de enfrentarse a Persijap Jepara en GBK



Aunque controlaron el partido, Persija se vio amenazado en el minuto 14. Carlos Franca casi da la sorpresa a los visitantes, pero el disparo del jugador de Persijap se desvía por poco de la portería de Carlos Eduardo.

Durante la primera mitad, el dominio de los Kemayoran Tigers nunca resultó en un gol. La sólida defensa de Laskar Kalinyamat y la brillante actuación de Sendri hicieron que varias oportunidades de Persija, incluidas las de Hanif Sjahbandi y Van Basty Sousa, terminaran en vano. El marcador de gafas cerró la primera parte.

Lea también: Cara a cara entre Persija y Persijap: el récord perfecto de los Tigres de Kemayoran allana el camino para el golpe de Persib



Al entrar en la segunda mitad, la presión de Persija aumentó. Oportunidad tras oportunidad surgieron a través de Witan Sulaeman y Bruno Tubarao, pero esto no ha cambiado la situación. El empate finalmente se rompió en el minuto 61. La acción individual de Hanif Sjahbandi en el área de penalti terminó con un pase maduro que Arlyansyah Abdulmanan completó para poner a Persija por delante 1-0.

Ganar por un gol hizo que Persija fuera aún más agresiva. Aunque nuevamente se desperdiciaron varias oportunidades, incluida la oportunidad de oro de Witan en el minuto 74, los Kemayoran Tigers finalmente duplicaron su ventaja. El joven Aditya Warman marcó el segundo gol con un espectacular disparo en el minuto 79.

En el resto del partido, Persijap intentó acelerar el ritmo para robar el gol del honor. Sin embargo, Carlos Eduardo se mostró sólido bajo el dominio de Persija y aseguró que la portería local permaneciera segura hasta el final del partido.

Esta victoria por 2-0 hizo que Persija acumulara 35 puntos y ascendiera al segundo lugar en la clasificación. Por otro lado, Persijap sigue estancado en la 17ª posición con nueve puntos y ha ampliado su racha sin ganar a 11 partidos consecutivos.