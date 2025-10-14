Los Tigres aseguran la estabilidad del dugout con una extensión de contrato antes de la campaña del 26

El Tigres de Detroit lo han dejado claro: quieren estabilidad al mando. Para una franquicia que ha pasado años reconstruyendo su identidad, este movimiento indica confianza en la dirección y en el liderazgo que la guía.

Durante una conferencia de prensa posterior a la tigres fueron eliminados de la postemporada, el presidente de Operaciones de Béisbol, Scott Harris, confirmó formalmente que el equipo había Amplió el contrato del manager AJ Hinch.

«Estoy muy feliz de estar en Detroit», dijo Hinch. «Estoy muy orgulloso de ser el gerente aquí. Me encanta trabajar para Scott. Es la segunda vez que se acercan a mí y me piden más, y es un sí inmediato para mí.

«Cuando tienes un entorno que te motiva y te satisface, quieres estar en él. Me sentí honrado. Me emocioné. Fue una conversación con mi esposa, y le respondí inmediatamente a Scott ‘sí’ y nos pusimos manos a la obra».

La extensión de contrato del manager de los Tigres, AJ Hinch, que se formalizó en septiembre, ya es oficial —Bob Nightengale (@BNightengale) 13 de octubre de 2025

Compromiso mutuo a puerta cerrada

El tigres ahora han extendido proactivamente a su manager dos veces (una vez anteriormente en 2023 y nuevamente esta temporada), algo que, según Harris, refleja confianza a largo plazo y visión compartida para la franquicia.

«Ahora lo hemos extendido proactivamente dos veces porque queremos que esté aquí mientras esté dispuesto a estar aquí», dijo Harris. «Y quiero trabajar con él tanto como sea posible trabajar con él».

Ese compromiso mutuo se ha convertido en una de las piedras angulares de la reconstrucción de Detroit. Tanto Harris como su gerente hablan a menudo de alineación, no sólo en estrategia, sino también en cultura y comunicación. El mensaje consistente: el tigres están construyendo algo diseñado para durar, no sólo para competir durante una temporada o dos.

El presidente de los Tigres, Scott Harris, y el manager AJ Hinch realizaron una conferencia de prensa de fin de temporada el lunes en Comerica Park en Detroit. «Queremos más y sabemos que podemos hacer más y alcanzar estándares más altos». – Hinch. Leer más: https://t.co/BoJLDc7djO | Vídeo de David Guralnick, TDN. pic.twitter.com/kLqgOPP3jd – Las noticias de Detroit (@detroitnews) 13 de octubre de 2025

En cuanto al contrato en sí, la organización no ofrece ningún detalley no planea hacerlo. Harris reiteró que el club mantiene en privado todos los detalles del contrato de no jugadores.

«Tenemos una política organizacional de no compartir términos para contratos que no sean jugadores», explicó. «Compartiremos todos los términos de los contratos de jugadores, pero no vamos a compartir los términos del nuestro».

De reconstrucción a contendiente de postemporada

Cuando Hinch llegó a bordo en 2020 bajo el entonces GM Al Avila, el tigres Estaban en medio de otra reconstrucción. Durante su mandatoHa resistido la rotación de personal, la juventud en la plantilla y el escrutinio. Pero en las últimas temporadas, Detroit ha comenzado a ver regresa con esa paciencia: múltiples apariciones en postemporada, un cambio cultural y el surgimiento de talentos locales bajo la mano más firme del cuerpo técnico.

«Me encanta trabajar con AJ», dijo Harris. «Creo que es uno de los mejores entrenadores del juego».

El récord gerencial de Hinch con Detroit ahora iguala el número de temporadas que pasó en Houston (5), y a lo largo de sus 12 años de carreraTiene una sólida marca de victorias generales. Él también está escalando el La lista de victorias de todos los tiempos de los Tigres (394); él podría adelantar parte panadero (417) y Ty Cobb (479) en un futuro próximo si el éxito continúa.

Pero el éxito no ha llegado sin drama. En el reciente salida del equipo ALDSHinch decisión de sacar as Tirar de Skúbal después de seis entradas dominantes atrajo el escrutinio. Skúbal tenía acumuló 13 ponches y permitió sólo una carrera, pero Hinch explicó que el número de lanzamientos, la fatiga y el esfuerzo emocional impulsaron la decisión. La medida finalmente resultó contraproducente, ya que el bullpen cedió el empate y la temporada de Detroit terminó en un pérdida de 15 entradas.

Riesgos, expectativas y el camino por delante

Con el extensión en vigor, las expectativas se intensifican. La base de fanáticos de Detroit se ha vuelto más paciente, pero aumentará la presión para pasar de meras apariciones en postemporada y avanzar más. La toma de decisiones conservadora, especialmente en los juegos de postemporada de alto impacto, será objeto de más escrutinio que nunca.

Los Tigres deben equilibrar esa presión con desarrollo continuo de la lista. Hinch ha enfatizado el valor del cultivo interno, vinculando al club de Grandes Ligas con su sistema de Ligas Menores y buscando un ambiente donde los jugadores jóvenes “lleguen a sentirse cómodos pero presionados”. La continuidad del cuerpo técnico será vital; Si bien no se anunciaron decisiones finales con respecto a la retención, evaluar cómo mejorar ya es una prioridad.

“…No puedo expresar lo orgulloso que estoy de ser el gerente del tigres«, dijo Hinch. «Es un lugar gratificante para estar. Compré una casa aquí. Vivimos aquí la mayor parte del año y seguimos emocionados de convertirnos cada vez más en Michigan como familia”.