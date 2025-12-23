Los tiburones podrían tener una larga lista de D-Men en el bloque: rumor

El San José Los tiburones han tenido una buena temporada por primera vez en años. Han estado rondando el panorama de los playoffs de la Conferencia Oeste durante toda la temporada. A pesar de sus crecientes acciones, los Sharks podrían ser vendedores en la fecha límite de cambios de este año.

San José, a diferencia de otros clubes de la liga, tiene una gran cantidad de defensores que podrían mover. Los Sharks tienen cinco UFA inminentes que podrían atraer contendientes esta temporada.

Como el Cuarto Período David Pagnotta anotó en The Sheetlos Sharks podrían mover uno, dos o los cinco, dependiendo de las ofertas.

Él afirmó:

«Creo que cinco muchachos, pendientes de las UFA en esa parte trasera que los equipos van a mirar; Mario Ferraro está liderando eso; tienes a Liljegren, Desharnais, Leddy, Klingberg. San José definitivamente escuchará».

Ahora, mover a estos veteranos blueliners podría depender en gran medida de dónde se encuentren los Sharks en la fecha límite. Si el club está firmemente en un lugar en los playoffs, es posible que deje de canjearlos a todos. Pero claro, eso no es garantía. Es por eso que trasladar sus inminentes líneas azules de la UFA podría ser el curso de acción.

Más allá de esta temporada, los Sharks solo tienen contrato a Dmitry Orlov y Sam Dickinson. Shakir Mukhamadullin será un RFA. Por supuesto, el club intentará volver a ficharlo lo antes posible.

Esa situación podría llevar a los Sharks a conservar a un par de sus veteranos blueliners. Pero, de nuevo, San José podría apuntar a otros defensores con algún plazo en sus contratos para llenar esos vacíos en el futuro.

Los tiburones podrían tener problemas para mover dos de sus UFA Blueliners

De los cinco blueliners antes mencionados, dos podrían representar un desafío para el momento comercial de Sharkscome. Nick Leddy y John Klingberg no tienen protección comercial. Leddy tiene una cláusula de no cambio de 16 equipos. Eso significa que prácticamente la mitad de la liga está prohibida.

Mientras tanto, Klingberg tiene una cláusula completa de no intercambio hasta el 30 de enero de 2026. Después de eso, la lista se convierte en una cláusula de no intercambio de 14 equipos.

Sin embargo, Timothy Liljegren, Vincent Desharnais y Mario Ferraro no tienen ningún tipo de protección comercial. Entonces, tendría sentido que fueran los primeros en irse.

Ferraro atrae el mayor interés

Los Sharks han despertado el mayor interés por Mario Ferraro. El joven de 27 años lleva un tiempo en el bloque. Los rumores han vinculado a Ferraro con casi todos los contendientes durante las últimas temporadas.

Pero, de nuevo, si hubiera un blueliner al que a los Sharks les gustaría retener, sería Ferraro. Del mismo modo, es la pieza que podría generar el mejor rendimiento.

Si bien Ferraro es ciertamente una pieza valiosa, hay un argumento para retenerlo. Todavía tiene 27 años y podría ser el ancla para el joven núcleo azul que asciende en las filas. Además de Mukhamadullin y Dickinson, los Sharks tienen a Noah Beck y Mattias Havelid que merecen una mirada.

Dado que los Sharks pueden congelar un núcleo defensivo muy joven, tener al menos dos blueliners veteranos sólidos sería una buena idea.

En última instancia, los Sharks no están del todo listos para llegar a los playoffs. Por eso pueden darse el lujo de vender piezas y ver qué pasa durante el verano. Tendrán espacio en el tope salarial para traer útiles blueliners de la UFA si es necesario.