Los Texans firman el ex selección del draft de la segunda ronda de los Falcons, Marlon Davidson

El Houston Texans No tenga un oponente para prepararse en la Semana 6, porque están en adiós. Sin embargo, el Tejanos barajó su lista un poco más durante el tiempo de inactividad adicional, reuniéndose con tackle defensivo Marlon Davidson.

Houston ingresa a su adiós en 2-3, pero están saliendo de las victorias consecutivas, aunque sobre el 1-4 Titanes de Tennessee y 1-4 Ravens de Baltimore.

Aún así, las lesiones los llevaron de regreso a Davidson.

Los tejanos traen a DT Marlon Davidson de regreso después de una lesión

«El tackle defensivo veterano de #texans, Marlon Davidson, para practicar el equipo, según una fuente de liga», Aaron Wilson de KPRC 2 informó en x el 6 de octubre.

Davidson originalmente firmó un contrato de un año, $ 1.1 millones con el Tejanos esta temporada baja.

«Se lastimó en la pretemporada contra el Vikingos de Minnesota Antes de ser colocado en la reserva lesionada y luego fue retirado de la reserva lesionada con un acuerdo de lesiones ”, Wilson escribió en un artículo de seguimiento.

Davidson tiene 39 tacleadas en total, 3 tacleadas para pérdidas, 2 hits de quarterback, 1 recuperación de balón suelto y 1 intercepción, que regresó para un touchdown, en su carrera.

Davidson fue una selección de segunda ronda, seleccionada No. 47 en general en el draft de 2020 por el Atlanta Falcons. Ha jugado en 24 juegos con cuatro aperturas, y también ha pasado tiempo con el Titanes y el San Francisco 49ers en 2023.

Marlon Davidson regresa después de que folorunso fatukasi aterriza en la reserva lesionada

La incorporación de Davidson se produce como la Tejanos Tackle defensivo de respaldo veterano perdido Foloroso con calificación a una lesión. El Texans anunció La decisión sobre Fatukasi en una ráfaga de la lista se mueve el 4 de octubre.

Fatukasi debe perderse al menos cuatro juegos, poniendo su primera línea de tiempo para el regreso en la semana 9. Luego, el Tejanos será el anfitrión del Broncos de Denverquien venció al Filadelfia Eagles en la semana 5.

Davidson venció a otros tres para ganar su lugar.

«Fuente: #texans elaboró ​​a Marlon Davidson, Marcus Harris, Joe Gaziano, Ben Ben» Wilson informó en otra publicación en X el 6 de octubre, antes de que la oficina principal de Houston finalmente decidiera una reunión.

Harris es una selección novata de sexta ronda del Titanes. Gaziano, que también pasó tiempo con los Halcones y TitanesY la casa de Stilla son veteranos y ex agentes libres no reclutados.

Para el TejanosDavidson presentó la mejor opción.

Marlon Davidson llamó la atención en la NFL Combine

El perfil de Predraft de Davidson detalla el tipo de versatilidad sin pretensiones que ofrece, pero la mentalidad del liniero de los Texans en la combinación de exploradores llamó la atención tanto como sus exhibiciones en el campo antes y durante el proceso de PredApts de 2020.

«Lo que más … me encanta el juego es que literalmente puedo salir, y golpear a un hombre constantemente, y golpearlo, y la policía no vendrá». Davidson dijo a los periodistas en febrero de 2020. «Ese es el momento más agradable sobre la pelota, es salir y simplemente abusar de alguien, y no dirán nada al respecto en la prensa. Cualquier cosa. No estoy en los titulares, en las esposas, sin fotos, sin nada. Estoy aquí solo abusando físicamente de un hombre».

#Castaño DL Marlon Davidson sobre lo que más le gusta del juego: «Lo que más me gusta del juego es que literalmente puedo salir y golpear a un hombre constantemente, y golpearlo, y la policía no vendrá». pic.twitter.com/egv9rticsl – Trevor Sikkema (@tampabaytre) 27 de febrero de 2020

«El abridor de cuatro años que publicó una producción elevada contra la carrera y el pase como senior. Davidson ha sido duradero y su juego consistente, pero no se destaca a la sombra de su compañero de equipo Derrick Brown» Lance Zierlein de NFL.com escribió en 2020. «El equipo que lo recluta necesitará determinar la mejor manera de utilizarlo porque a pesar de su construcción, es más efectivo cuando juega fuera del tackle. Es lo suficientemente atlético como para trabajar como un final de la base 4-3 con talento de sub-juerga, pero superar la joroba de una buena copia de seguridad a titular podría tomar tiempo.

Los tejanos no necesitan que Davidson comience, con Sheldon Rankins y Tim Sastre en su lugar y Mario Edwards tras ellos. Aún así, desbloquear su potencial podría ser una bendición.