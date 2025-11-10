Los Texans brindan noticias notables sobre CJ Stroud antes del juego de los Titans

El Tejanos de Houston obtuvo una victoria muy necesaria sobre jaguares de jacksonville en la Semana 10, y lo hicieron sin mariscal de campo titular CJ Stroud. Aún así, con otro enfrentamiento de la AFC Sur, contra el Titanes de Tennessee En cubierta, el estatus de Stroud cobra gran importancia para los Texans.

entrenador en jefe de los texanos De Meco Ryans brindó una breve pero interesante actualización sobre el Novato Ofensivo del Año 2023 y el Pro Bowler.

Con eso, QB de respaldo. Davis MillsEl rendimiento en la Semana 10 también cobra gran importancia.

El estatus de CJ Stroud sigue siendo incierto para los tejanos

Ryans se reunió con los medios el lunes y actualizó el estado de varios jugadores de los Texans luego de la victoria sobre los Jaguars. Stroud fue el más notable entre ellos, pero sus compañeros titulares de los Texans Jalen Pitre y Tytus Howard.

Los tres jugadores se perdieron la Semana 10 por conmociones cerebrales.

Los Texans aún no han salido al campo de práctica en la Semana 11, y la Semana 10 aún no ha terminado en toda la liga, pero la actualización de Ryans aún llamó la atención.

«Para CJ, Tytus y Jalen, los tres todavía están en el protocolo de conmoción cerebral». Ryans dijo a los periodistas durante su disponibilidad con los medios el 10 de noviembre. “Veremos, ya sabes, cómo progresan a lo largo de la semana”.

Las ausencias obligaron a los Texans a cambiar su plantilla, nuevamente, siendo Stroud el más importante.

El juego de CJ Stroud no se controla

Stroud sufrió su conmoción cerebral en el segundo cuarto de la derrota de la Semana 9 de los Texans ante los Broncos de Denver en un golpe del esquinero Kris Abrams. El golpe no fue marcado en el juego ya que Abrams-Draine golpeó a Stroud en el pecho, no en la cabeza ni en el cuello.

También no resultó en una multa para Abrams-Draine, a pesar de la clara protesta de Ryans después del partido y los comentarios despectivos al día siguiente.

Stroud no practicó en la Semana 10, por lo que será destacable su participación para iniciar la semana.

La madre de Stroud, Kimberly, compartió que su hijo estaba mejorando y estaba ansioso por regresar al campo, agradeciendo a los fanáticos por su gran apoyo. Esta fue la segunda conmoción cerebral documentada en el NFL para Stroud, quien se perdió dos juegos como novato.

Stroud debe aprobar un plan de regreso al juego de cinco fases de la NFL y ser autorizado por un consultor neurológico independiente antes de que pueda practicar o prepararse para un juego.

DeMeco Ryans elogia a Davis Mills

Mills completó el 60% de sus pases para 292 yardas, 2 touchdowns y 1 intercepción en la remontada de los Texans por 36-29 sobre los Jaguars en la Semana 10.

Ryans elogió mucho a él y a la línea ofensiva de los Texans.

«Estoy muy orgulloso de cómo terminamos. Todavía tenemos cosas que limpiar. Podemos ejecutar mejor». [But] cuando contaba, cuando más lo necesitábamos, Davis, los receptores, hicieron jugadas sobresalientes», dijo Ryans. «Él no hace esas jugadas sin que la protección sea buena. Pensé que nuestra línea ofensiva protegió bien y le permití a Davis hacer esas jugadas. Así que estoy muy orgulloso de cómo terminamos realmente el juego”.

Mills fue una selección de tercera ronda de los Texans en 2021 y lo firmaron con un Extensión de contrato por un año y 7 millones de dólares. esta pasada temporada baja. Es posible que los Texans no duden en recurrir a él nuevamente en la Semana 11, dándole a Stroud más tiempo.