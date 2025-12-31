Los Texans agregan un prospecto ‘explosivo’ a su plantilla después de un veterano de gran cuerpo

El Tejanos de Houston recurrió a un par de caras conocidas antes del final de la temporada regular contra el Potros de Indianápolisreuniéndose con Más velocidad y Salomón Byrd.

entrenador en jefe de los texanos De Meco Ryans Dejó en claro que los titulares de los Texans jugarán en la Semana 18.

Sin embargo, las últimas noticias de los Colts sugieren un comienzo rápido para los Texans, después del cual los Ryans enfrentarán decisiones críticas sobre si retirarán a algunos de sus mejores jugadores y cuándo, dándoles descanso para los playoffs y potencialmente creando oportunidades para jugadores como Byrd y Speed.

Los tejanos recuperan a Solomon Byrd

Los Texans seleccionaron a Byrd, eligiéndolo con la selección general número 238 en 2024. Houston se separó de Byrd justo antes de su victoria de la Semana 17 sobre los Cargadores de Los Ángeles.

Aaron Wilson de KPRC 2 informó el X el 30 de diciembre que Byrd había vuelto a firmar con los Texans.

Byrd, quien cumplió 26 años el 1 de diciembre, ha jugado un partido de temporada regular durante su carrera. Eso fue en la Semana 18 de la temporada 2024. A pesar de no tener mucho impacto todavía, Byrd viene con un conjunto de habilidades intrigantemente versátiles, aunque poco refinadas.

«Solomon Byrd es un atleta bien formado cuyo motor es evidente en la cinta. Explosivo desde el centro, pero actualmente carece de la contracción y la flexión necesarias para amenazar los tackles ofensivos con consistencia». El Proyecto de Red escribió en marzo de 2024. «Como defensor terrestre, Byrd es un slasher que puede cruzar rápidamente la cara del oponente para llegar al backfield. También hace un buen trabajo deshaciéndose de bloqueos con excelentes ojos para desconectarse cuando los portadores de la pelota llegan a su espacio.

«En general, Byrd es un prospecto de última ronda con herramientas para perfeccionar a medida que evoluciona como atleta. Su papel actual podría limitarse a un ‘DPR’ al principio de su carrera, pero tiene la oportunidad de progresar hasta convertirse en una pieza central de rotación debido a un plan de carrera matizado y la combinación de longitud y explosividad evidente, junto con su habilidad en el juego terrestre y su habilidad para generar pérdidas de balón».

Los Texans cuentan con la defensiva número uno en anotaciones y yardas. Su presión sobre el pasador, liderada por Danielle cazador y Will Anderson Jr.es una razón clave.

Aun así, los golpeados Texans harían bien en conseguir representantes para las opciones de profundidad en la plantilla.

Los tejanos anuncian el regreso de Ameer Speed

El Texans anunció a través de su sitio web oficial el 30 de diciembre que habían «contratado al siguiente jugador para el equipo de práctica», nombrando a Speed. La noticia de la medida se difundió por primera vez el lunes. Speed ​​ha jugado en dos partidos esta temporada, registrando 2 tacleadas en total en equipos especiales.

Speed, que ha jugado para los Colts, publicó Dios es bueno [heart emoji] en Instagram luego de su debut con los Texans contra su ex equipo en la Semana 13.

También recibió fuertes elogios del entrenador de equipos especiales de los Texans. Frank Ross después de su llegada.

“Se presentó muy en sintonía, muy listo para comenzar.6[-foot-]3.4.4, 4.3 [40-yard-dash] chico. Me encanta eso. Y tiene experiencia en el [gunner] posición, y pudo entrar y asimilarse a nuestra habitación de inmediato «. Ross dijo a los periodistas el 4 de diciembre.

«Sé agresivo. Haz que el que regresa revise sus pies. Ángulo de entrada, averigua eso un poco mejor para estar un poco más afuera hacia adentro. Pero… tú y yo no tendremos la oportunidad de hacer un tackle de tiro. Ameer Speed ​​sí, y me alegro que lo haga. Entonces, es un conjunto de habilidades que solo unas pocas personas tienen, correr y golpear. Feliz y afortunado de tenerlo aquí con poca antelación».

La selección general número 214 en 2023 por parte de Patriotas de Nueva InglaterraLa velocidad juega lo que normalmente es una posición profunda para los Texans.

Dado que innumerables lesiones su plantilla está luchando, los Texans hacen bien en mantener abiertas sus opciones.