Los testigos revelaron el saqueo de la casa de Sri Mulyani estampada, hubo fuegos artificiales y llevando un dron

South Tangerang, Viva – Las personas desconocidas saquearon Casa Ministro de Finanzas de la República de Indonesia Sri Mulyani En Jalan Mandar, Bintaro Sector 3A, South Tangerang, domingo por la mañana.

Leer también: Kai fue implementado una parada de tren de larga distancia en la estación de Jatinegara hasta el 2 de septiembre



Ali y Jayadi, los dos guardias de seguridad vigilaron la puerta de entrada de Jalan Mandar, justo en frente de la carretera principal, Jalan Bintaro Utama 3 afirmó que el movimiento de masas fue visto estampado. Se reunieron primero alrededor de las 12:30 de la mañana, frente al complejo Mandar Jalan.

«El número es cientos, tal vez acercándose a mil personas», dijo Ali.

Leer también: Dos veces la casa de Sri Mulyani fue saqueada, casi miles de adolescentes





Complejo de carretera de la residencia del Ministro de Finanzas Sri Mulyani en Bintaro

Otro testigo que también pidió que su nombre no fuera mencionado declarado, como si hubiera una señal antes de que las masas entraran en el complejo.

Leer también: La carretera frontal de Mako Brimob Kwitang puede pasar



«La señal son los fuegos artificiales, porque inmediatamente después del sonido de los fuegos artificiales, las masas empujaron al complejo», dijo el testigo, diciendo que el comandante también exclamó a la mafia desconocida para que nadie llevara la moto al complejo.

«No podemos evitarlo demasiado», dijo Jayadi.

Según Renzi, Joko y un soldado TNI que fue revelado como una ayuda para proteger la casa, las masas eran demasiado, por lo que todo lo que podían hacer era calmar a las masas para no hacer más, especialmente quemar la casa.

Renzi dijo, de hecho, los vecinos habían estado en guardia, después de conocer su entorno repentinamente ruidoso en medio de la noche.

Algunas de las personas que están seguras no son estos residentes locales, cantando cuando están en una edad temprana.

«Hay muchos de ellos y algunos llevan armas afiladas», dijo Renzi.

El testimonio de Renzi fue justificado por el video tomado por Joko Sutrisno.

Un testigo incluso dijo en entre Hay saqueadores que transportan drones.

Noticias Saqueo La casa de Sri Mulyani en Bintaro inicialmente surgió de la carga de redes sociales propiedad de residentes alrededor de la una de la mañana.

De algunos de los programas y videos que Joko también tomó, los residentes tomaron lo que había en la casa, incluida la televisión, el contenido del armario y más.

Ahora, la situación en torno a Mandar y la casa mencionada por el Ministro de Finanzas, Sri Mulyani, ha regresado a la normalidad y está protegida por docenas de soldados. (Hormiga)