Yakarta, Viva – Secretario General de la Asociación Agricultor El caña de azúcar del pueblo indonesio (APTRI) Sunardi Edy Sukamto dijo que la dependencia de Indonesia de importar azúcar ha durado décadas. Esto se transmitió cuando fue testigo en el juicio del caso de importación de azúcar en el Tribunal de Corrupción del Tribunal Central de Distrito de Yakarta, viernes 3 de octubre de 2025.

«Mientras haya sido agricultor, desde 1997, nunca se ha producido que sea suficiente para las necesidades de azúcar de consumo. Entonces, hasta ahora siempre he importado para cubrir las deficiencias», dijo en el juicio.

Esta declaración confirma que las prácticas de importación son políticas sostenibles que se han convertido en parte del sistema nacional de seguridad alimentaria. El testigo explicó que las decisiones de importación siempre se basaron en datos oficiales del gobierno.

«Los datos del gobierno publicados cada año al final de los datos de la fresación se entregan», dijo.

Este mecanismo muestra que las importaciones no son políticas tomadas descuidadamente, sino basadas en estudios de datos de producción y consumo precisos. Por ejemplo, en 2016, la producción nacional solo alcanzó los 2,2 millones de toneladas, mientras que los requisitos de consumo alcanzaron 2.8 millones de toneladas, por lo que las importaciones fueron una solución para cumplir con la escasez de 600 mil toneladas.

El tipo de azúcar importado también es una consideración importante para proteger los intereses de los agricultores nacionales, como el azúcar de cristal crudo (GKM).

«Desde que sepa, la mayoría de las importaciones de azúcar en bruto, de año en año, son muy pocas en forma de azúcar blanca», explicó el testigo.

Agregó que se prefieren las importaciones de azúcar en bruto porque tienen una cadena económica más grande. «Si el azúcar en bruto se procesa nuevamente en una fábrica de azúcar, habrá un tempo para procesarlo y comercializarlo, de hecho hay un tiempo de tiempo para que no vaya directamente al mercado. Eso es un poco de ayuda, por lo que este azúcar no hace que el precio sea inmediato», explicó.

Aunque las importaciones continúan, los testigos reconocen que los agricultores transmiten constantemente sus aspiraciones.

«A menudo nos oponemos a la existencia de importaciones, sí. Pero nunca se ha cumplido. Por lo tanto, todavía se importa, señor. Por la razón por la cual el gobierno todavía carece de azúcar, y eso es de hecho datos del ministerio», dijo.