Los terribles segundos de las minas de Freeport para hacer que los trabajadores desaparezcan al instante

MimikaVIVA – Corrimiento de tierras Golpea la zona minera de PT PT Freeport Indonesia (FI) en Grasberg Block Cave (GBC), Mimika, Central Papua. Investigue una calibración, sucedió el lunes por la noche, 8 de septiembre de 2025.

El jefe de policía de Mimika, comisionado adjunto de la policía, Billyandha Hildiario Budiman, confirmó el incidente. Dijo que su partido junto con el equipo de rescate minero subterráneo todavía estaban enfocados en llevar a cabo el proceso de evacuación.

«Sí, es cierto», dijo cuando se confirmó, el martes 8 de septiembre de 2025.

La información inicial dijo que había alrededor de las siete oficial supuestamente en el lugar antes de que ocurriera el deslizamiento de tierra. Sin embargo, su identidad y condición hasta ahora no se pueden determinar.

«Mientras que el equipo de EVMR (Rescate de Minas Underground) sigue llevando a cabo el proceso de evacuación (underground Mine Rescue) todavía está siendo evacuado», dijo.

El video de los segundos del evento deslizante ahora es viral en las redes sociales y desencadena el pánico de los ciudadanos. En la grabación en circulación, se vio a un empleado revisando la mina subterránea.

En breve, algunos de sus colegas se acercaron. Sin embargo, en segundos, el material del suelo colapsó rápidamente y golpeó el área. Cuando llegó la avalancha, los trabajadores ya no eran visibles en la cámara.

