Los terribles hechos de Marc Márquez después del Campeón Mundial de MotoGP de 2025

VIVA – Marc Márquez Finalmente nuevamente sintió la dulzura del título mundial Motogp Después de seis años de espera llena de heridas y sufrimiento. La certeza está presente Motogp japonés 2025 en el Circuito Motegi, domingo 28 de septiembre.

Las lágrimas de Márquez estallaron incluso antes de cruzar la línea de meta. «Hoy no puedo controlar mis emociones. En la última vuelta lloré en el casco, hasta que fue difícil ver el punto de frenado», dijo Márquez con una sonrisa.

Aunque solo terminó segundo detrás de su compañero de equipo en Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, esa posición es suficiente para bloquear el noveno título mundial en su carrera en la clase principal.

Para Márquez, el trofeo esta vez se siente diferente. No ha habido campeón mundial desde 1949 que tuvo que esperar tanto tiempo para ganar la corona nuevamente. Su viaje de vida fue como el sol y la luna: brillo brillo al principio, luego se hundió en la oscuridad antes de volver a emerger con una nueva luz.

Desde su debut en 125cc en 2010, Márquez es conocido como un fenómeno. Inmediatamente recolectó ocho títulos en diez años. Incluso registró la historia como el primer novato después de Kenny Roberts que ganó el campeón mundial, así como el más joven a la edad de 20 años 266 días.

Sin embargo, el apogeo fue destruido en 2020. El accidente en Jerez se rompió los brazos, lo que lo obligó a someterse a cuatro operaciones. No se detuvo allí, también sufrió otra fractura y dos veces fue perturbado por problemas de doble visión. Los años se convirtieron en un punto oscuro en el viaje de campeonato.

Márquez también reconoció lo difícil que fue la lucha. «Hace seis años no sabía lo que sufría. Mi carrera desde 2010 estaba llena de gloria. Si se lesionaba, fue suficiente hace tres o cuatro meses para volver a ser un campeón. Pero los últimos cuatro años fueron completamente diferentes», dijo.

El punto de inflexión estaba presente cuando Márquez se separó con Honda y ancló en Ducati. Las motos competitivas devuelven el ritmo. Márquez parecía más maduro, lleno de cálculos, pero aún mortal en la pista.

Con un total de 541 puntos esta temporada, Márquez cerró oficialmente su larga espera. El título mundial vuelve a sus brazos. Un mensaje claro para el mundo: el verdadero campeón nunca se pierde por completo.

«Al final, todos somos humanos. Tengo talento aquí, otras personas tienen talentos diferentes. Pero los dos solo tratamos de dar lo mejor», concluyó Márquez significativo.