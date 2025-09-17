Los terribles hechos de Kylian Mbappe después del Real Madrid Libas Marsella

VIVA – Kylian Mbappe nuevamente grabó su nombre en el libro de historia Real Madrid. La estrella francesa ahora es oficialmente el segundo puntaje más rápido de su carrera en Los Blancos.

Leer también: ¡En curso! Live Live Streaming League Champions Real Madrid vs Marsella



Este momento histórico nació cuando Madrid venció a la Olympique Marsella 2-1 en el partido principal Campeón de la liga En Santiago Bernabéu, el miércoles por la mañana Wib, 17 de septiembre de 2025. Mbappe se convirtió en un actor de la victoria a través de sus dos goles desde el punto de penalti.

Marsella lideró por primera vez el gol de Timothy Weah en el minuto 22. Sin embargo, Mbappe respondió con el primer gol en el minuto 28. La superestrella luego confirmó la victoria de Madrid a través de una ejecución de penalización en el minuto 81.

Leer también: ¡En curso! Live Live Streaming Champions League Juventus vs Borussia Dortmund



Los dos goles adicionales hicieron la colección de Mbappe con el Real Madrid a través de 50 goles de solo 64 partidos. Esta nota solo pierde ante la leyenda de Cristiano Ronaldo quien recolectó 51 goles en 54 partidos inicialmente con Madrid.

No solo eso, Mbappe Brace Incision también agregó sus arcas en la Liga de Campeones. El ex jugador de Paris Saint-Germain ahora ha empacado 57 goles a lo largo de su carrera, paralelo a Thomas Mueller.

Leer también: Juventus vs Dortmund, Noche de Determinación del Orgullo Gigante Europeo



Tiene solo 14 goles de la leyenda de Madrid, Raul González, quien registró 71 goles en la prestigiosa competencia europea. Con sus únicos 26 años, las posibilidades de Mbappe de exceder el récord de Raúl eran muy amplios.