Los terremotos atacan el noreste, Bengala Occidental; PM asegura asistencia







Un terremoto De 5.8 magnitud golpeó partes del noreste y contigua a Bengala Occidental el domingo por la noche, seguido de tres réplicas dentro de una hora y media, dejando al menos a dos personas heridas y dañando puntajes de casas en Assam.

La primera sacudida de 5.8 magnitud se registró a las 4.41 pm, el segundo temblor de 3.1 magnitud se sintió a las 4.58 pm, seguido de otro temblor de 2.9 magnitud a las 5.21 pm. La cuarta sacudida fue de 2.7 magnitud y se registró a las 6.11 pm, dijeron.

El epicentro del tercer terremoto fue Sonitpur en Assam, mientras que los tres restantes golpearon el distrito vecino de Udalguri, agregaron.

La gestión de desastres del estado de Assam (ASDMA) dijo que dos niñas resultaron heridas en Udalguri debido al colapso del techo de un albergue, y varias casas resultaron dañadas en diferentes partes del estado.

El techo de una casa se derrumbó en el área de Amguri del distrito. Dos casas y una tienda se dañaron parcialmente en Sonitpur, mientras que las grietas de pared menores aparecieron en algunas casas en el distrito de Biswanath, dijo.

Varias casas también fueron dañadas en los distritos de Darrang y Nalbari. En el distrito de Hojai, se desarrollaron grietas en un edificio, dijo.

Primer ministro Narendra Modiquien terminó un viaje de dos días a la región y llegó a Kolkata por la noche, habló con Assam CM Himanta Biswa Sarma y preguntó sobre el terremoto.

Aseguró todo el apoyo del centro.

Sarma dijo que la situación estaba bajo control y que los equipos de gestión de desastres estaban en el terreno, evaluando el alcance del daño causado por los terremotos.

El gobierno de Assam estableció línea de línea en 1079, 1070, 9401044617 y 1077 para el público.

La gente de las partes occidentales de Manipur y Arunachal Pradesh también sintió las sacudidas.

En la capital de Arunachal Pradesh, Itanagar, la gente se quedó sin sus casas y tiendas en pánico.

La secretaria estatal de gestión de desastres, Dani Sulu, dijo que hasta ahora no se han recibido informes de daños estructurales o bajas.

«La situación está siendo monitoreada de cerca, pero no hay motivo de alarma», dijo.

El noreste se encuentra en una alta zona sísmica, y los terremotos frecuentemente golpean la región.

También se experimentaron temblores en partes del norte Bengala Occidentaladyacente a Assam.

«Pude sentir la tierra temblando por unos segundos. Salí corriendo de mi casa como precaución», dijo Bikash Dey, un residente de Siliguri.

Algunas personas también soplaron conchas de concha, una superstición que se cree que mitigan los impactos de un terremoto.

No hubo ningún informe de fatalidad o daño a las estructuras debido al terremoto en ninguna parte del estado, dijo un funcionario.

