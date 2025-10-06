Los tensos segundos de la evacuación del leopardo en el supuesto hotel que escapó del Lembang Park & ​​Zoo

Bandung, Viva – a Leopardo Que ingresó al hotel Anugerah, Jalan Padoasaluyu, distrito de Sukasari, ciudad de Bandung, fue evacuado con éxito después del proceso de manejo que duró tres horas el lunes por la mañana.

El comisionado jefe de policía de Sukasari, Ni Wayan Mirasni, dijo el proceso Evacuación Tuvo lugar bastante complicado porque la posición del animal estaba en el segundo piso del hotel.

«La evacuación duró tres horas al recibir el informe a las 07.00 WIB



Evacuación de un leopardo que se encuentra en un hotel

Ni Wayan dijo que el proceso de evacuación involucró a los oficiales de policía, los bomberos y el Centro de Conservación de Recursos Naturales de Java Occidental (BBKSDA).

Explicó que el equipo conjunto inmediatamente hizo anestesia para paralizar al animal preparando una red para reducir el espacio para el leopardo.

Luego, los oficiales evacuaron los leopardos en una jaula de hierro y lo llevaron al piso inferior del hotel.

«El tigre fue anestesiado para ser tranquilo y no agresivo durante el proceso de evacuación», dijo Ni Wayan Mirasni

Después de paralizar con éxito, dijo, el leopardo fue llevado al zoológico de Lembang Park para observaciones de salud, antes de que se sometiera al Centro de Media de Ciadlife de Vida Silvestre de Cikananga (PPSC), Regencia Sukabumi.

Relacionado con la acusación de que el leopardo era un animal que había escapado previamente Parque Lembang and ZooDijo que todavía estaba en el proceso de examinar el oeste de Java BBKSDA.

«No sé, todavía está en la etapa de evaluación o observación del parque y zoológico de BBKSDA y Lembang», dijo Ni Wayan Mirasni. (Hormiga)

