Los tensos momentos del accidente del avión BRO Skydive en Karawang, afortunadamente todos los pasajeros sobrevivieron

KarawangVIVA – Aeronave pertenece a BRO Skydive Indonesia con número de registro PK-WMP, cayó en el área de la aldea de Kertawaluya, distrito de Tirtamulya, Karawang, el viernes 21 de noviembre de 2025 por la tarde.

Aunque viajaba inestable en el aire antes de caer libremente, los cinco miembros de la tripulación a bordo del avión fueron declarados seguros. Se sabe que el avión voló de Tangerang a Cirebon.

Habitante Algunas personas vieron el avión desviarse y perder el control, antes de estrellarse finalmente en una zona abierta del pueblo. Afortunadamente, este incidente no provocó víctimas ni daños a las instalaciones públicas.

El jefe de la Sección de Relaciones Públicas de la Policía de Karawang, Ipda Cep Wildan, dijo que se enviaron agentes conjuntos inmediatamente después de recibir el informe.

«Aún se están estudiando más datos. Un equipo conjunto está en el campo para confirmar las condiciones actuales y llevar a cabo el tratamiento», dijo Wildan.

La policía, el TNI, la BPBD y los funcionarios del gobierno local todavía están llevando a cabo procesos de identificación de aeronaves y TKP (escena del crimen). Se proporcionará información adicional una vez finalizado el examen de seguimiento.

