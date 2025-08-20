Los temperaturas se extienden y la práctica se extiende para las panteras

Es pretemporada y los juegos no Cuente, pero lo que sucede en el campo durante esos 60 minutos sí importa. El Panteras de Carolina Los jugadores recibieron ese mensaje a Crystal Clear con su práctica el martes. Después de dos juegos decepcionantes de pretemporada, el entrenador en jefe Dave Canales decidió que el equipo necesitaba subir la apuesta en la práctica.

En el último día de prácticas acolchadas en el campamento de entrenamiento, Canales desafió a su equipo a intensificar sus esfuerzos. Canales expresó un sentimiento similar en su conferencia de prensa posterior al juego después del Panteras 20-3 pérdida en su segundo juego de pretemporada al Houston Texans. Darrin Gantt de Panthers.comEn su artículo del 16 de agosto, transcrito Canales Pensamientos después del juego.

«A Mucho buen trabajo por ahí, pero para mí, creo que para sumarlo, fue un día de casi,» Dijo Canales. «Así que solo desafié al grupo. Pensé, ¿vamos a ser casi buenos? Vamos a hacer las jugadas cuando son allí a hacer? «

El desafío se encontróY el jugador practicó duro, tal vez tan duro que incluso cruzó la línea.

Temperadores Flare

El entrenador en jefe de los Panthers, Dave Canales, quería ver el fuego de su equipo en su última práctica acolchada de la pretemporada, y él lo consiguió y más. Se lanzaron golpes durante la práctica, y se convirtió en una pelea menor. Los dos culpables en el centro de la pelea fueron el tackle izquierdo Ikem ekwon y el esquinero estrella Jaycee Horn.

Darin Gantt y Kassidy Hill de Panthers.com describió el campamento de entrenamiento Tussle en su pieza de observaciones del campo de entrenamiento del 19 de agosto.

«A La pelea decente del campo de entrenamiento estalló cerca del final de la práctica, cuando parecía que la seguridad Nick Scott Pasado sobre el receptor abierto Jalen Cokerque estaba en el suelo, y algunos de De Coker Los compañeros de equipo ofensivos se opusieron. El tackle izquierdo Ikem Ekwonu y el esquinero Jaycee Horn se asustaban el uno al otro, y Horn dio un columpio, la intensidad se salía de las manos. «

Mientras que Canales quería que el equipo mostrara más pelea, él no lo significa literalmente. Los canales expresaron esto en la disponibilidad de medios posteriores a la práctica, como se transcribieron Gantt y Hill.

«METROAy ha presionado a los muchachos demasiado en la reunión del equipo esta mañana,» Dijo el canales, quizás tímidamente. «

La pelea fue solo una parte de una práctica larga e intensa para los Panthers.

La práctica se extendió

Práctica no Se supone que debía ir siempre que terminara siendo, pero el entrenador en jefe de los Panthers, Dave Canales, vio la ofensiva y la defensa compitiendo duro y dejar que la práctica jugara. Kassidy Hill, en ella Artículo del 19 de agosto sobre esta práctica, señaló cómo Canales quiere el Panteras La identidad del equipo es física y se enfrentará a la línea sin cruzarla. La práctica alargada es una extensión de esa mentalidad.

«I Algo así tenía aproximadamente la mitad de la cantidad de jugadas planificadas al final en ese movimiento de la pelota, pero se sentía como fútbol y yo era como hay de ninguna manera-Soy no va a poder mirar Mike Jackson y Jaycee Horn y Derrick Brown–Soy no voy a poder mirarlos a la cara si llamo a este movimiento el período de scrimmage de la bola en este momento,» Dijo Canales. «Quieren jugar al fútbol. Bryce Young quiere jugar. El viaje estaba sucediendo. «

Entre peleas y extensiones de práctica improvisadas, estas Panteras se tambalean en la línea entre el caos y un avance que le da a un equipo joven su identidad. Y esa línea es justo donde Canles quiere que sean los Panthers.