Los tejanos toman una decisión alteradora de la temporada en RB Joe Mixon

El Houston Texans están en un lugar interesante con dos veces Pro Bowler y comienzan a correr Joe Mixon. Los tejanos adquiridos del Bengals de Cincinnati en un intercambio en marzo de 2024.

Mixon corrió para más de 1,000 yardas y touchdowns de dos dígitos durante la temporada regular 2024. Él cree que es una gran parte del éxito de los Texans en 2025, sea lo que sea. También está saliendo de su segundo viaje de Pro Bowl.

Sin embargo, después del entrenador en jefe Demeco Ryans‘ no actualizadoLos tejanos hicieron un anuncio.

«Mañana a las 3 pm CST, moveremos oficialmente a RB Joe Mixon de la lista de lesiones activas/no fútbolas a la lista de lesiones de reserva/no fútbol». Los tejanos anunciaron en X el 25 de agosto. «Los jugadores colocados en la lista de lesiones de reserva/no fútbol pueden comenzar a practicar y jugar después del cuarto juego del club de la temporada regular. Proporcionaremos más actualizaciones en un momento apropiado».

Mixon fue manchado con una bota para caminar En la primavera, dejándolo fuera de juego durante el programa de temporada baja de los Texans. Eso provocó especulaciones sobre el estado de Mixon para la temporada regular en medio de la falta de actualizaciones de Ryans y los Texans.

Texans RB Joe Mixon en un camino siniestro

La decisión de los Texans de colocar a Mixon en la lista Active/NFI también hizo olas y coloque al veterano en un camino siniestro antes de la temporada regular. Mixon comenzó 14 juegos en 2024 y tiene un historial de lesiones notables.

«Fue colocado en la lista Active/NFI al comienzo del campamento de entrenamiento después de no participar en actividades del equipo de temporada baja». Sam Warren de la crónica de Houston escribió el 25 de agosto. «Se ha perdido todas las prácticas de campamento de entrenamiento y el juego de pretemporada desde entonces. Mixon ha estado con el equipo recibiendo tratamiento por la lesión, pero aún no se ha visto en ninguna de las prácticas o juegos del equipo».

Ryans ‘ La falta de una actualización llamó la atención en los círculos de la liga, incluido un Informe de Adam Schefter de ESPNquien luego informó sobre el Texans Moving Mixon a la lista de reserva/NFI.

«Ese juego de acción para mí, será una gran parte de [C.J. Stroud’s] El éxito y creo que se necesita un gran éxito sin tener a Joe Mixon en el campo «. –@Realrclark25 Sobre el impacto de Joe Mixon en la ofensiva de los Texans ✍️ pic.twitter.com/s5fuvdu1r7 – NFL en ESPN (@espnnfl) 25 de agosto de 2025

Los tejanos abrirán la temporada regular 2025 contra el Rams de Los Ángeles.

Se supone que Mixon es una clave importante para la búsqueda de los Texans para la primera AFC South Three-toat en la historia de la franquicia. Los tejanos aún pueden alcanzar sus objetivos sin mixon, siempre que CJ Stroud permanece recto, pero él facilitaría su situación con su producción.

El historial de lesiones de Joe Mixon se avecina en el año contractual

Warren señaló que los Texans se apoyarán en cuatro veces Pro Bowler y el ex Cleveland Browns estrella Nick Chubb y una combinación de selección de cuarta ronda novata Marcas leñosas2022 selección de cuarta ronda Dameon Piercey veterano tercero hacia atrás Dare ogunbowale con mixon marginado.

Sin embargo, esta es una temporada crítica para Mixon.

Su contrato de dos años y $ 19.7 millones (Tres años, $ 25.5 millones en total) no tiene dinero garantizado en 2026. Mixon ha ganado $ 48.4 millones en su carrera.

Los Texans podrían seguir adelante, ahorrando $ 8.5 millones con $ 2 millones en dinero de oferta el próximo verano, por sobre la tapa. Eso probablemente requeriría una revitalización profesional para Chubb, pero también una de las marcas (muy probablemente) y perforan que pertenecen como BellCow.

El papel de Pierce ha disminuido desde su temporada de novato.

Eso podría dejar a los tejanos dependiendo de las marcas. Su Perfil previo al arrastre de Lance Zierlein de NFL.com señaló una falta de velocidad de separación y un golpe entre tackles.