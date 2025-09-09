Los tejanos reciben una desafortunada actualización sobre iniciar TE Cade Stover

El Houston Texans perdió más que solo un juego contra el Rams de Los Ángeles en su apertura de temporada regular. También perdieron otro entrante por lesiones, ala cerrada Cade Stover.

Que se suma al centro Jake Andrewsquien fue llevado fuera del campo con una lesión en el pie, y los tejanos que ingresan al juego sin Joe Mixon o Tank Dell. Los tejanos podrán resistir algunas de esas pérdidas potenciales mejor que otras.

Necesitan que Stover esté entre ellos.

Los tejanos pierden otro TE cuando Cade Stover sufre una lesión en el pie

«Los tejanos que comienzan el ala cerrada Cade Stover se rompieron el pie el domingo contra los Rams de Los Ángeles durante su serie ofensiva final, según fuentes de la liga», «,», Aaron Wilson de KPRC 2 escribió el 8 de septiembre. «Stover está fuera indefinidamente».

Woody marca en una ingeniosa zona dividida hoy en día recogiendo siete yardas después del contacto. Acredite al bloqueo al frente y un bloque de corte devastador por el H-Back, Cade Stover. pic.twitter.com/uou8c5pdiq – Zarh Krotabedian (@zkantzoff) 16 de agosto de 2025

Stover fue la selección general No. 123 del draft de 2024 por los Texans, y tuvo cuatro recepciones para 22 yardas en la derrota de apertura de la temporada ante los Rams.

Con él abajo, los tejanos deben recurrir a algunas de sus otras opciones.

Cade Stover parecía mejorado temprano

La noticia es especialmente difícil para Stover, a quien Wilson señaló que parecía haber dado un paso significativo en su desarrollo para su segunda temporada de la NFL. Stover estaba en camino de superar los números de su temporada de novato en el año 2 antes de sufrir la lesión.

«La selección de la conferencia All-Big Ten de 6 pies 4 pulgadas y 251 libras atrapó 15 pases para 133 yardas y un touchdown como novato en 15 juegos y nueve aperturas. Fue atacado 22 veces en general y tuvo cinco primeros intentos y una larga recepción de 27 yardas», escribió Wilson. «Cuando los tejanos redactaron el año pasado, el entusiasmo de [general manager Nick] Aldea y entrenador [DeMeco] Ryans era obvio.

«La ética de trabajo y la pasión por el juego que posee Stover llevó a los tejanos a redactar al nativo de Ohio».

La pérdida de Stover, por el tiempo que sea, tendrá un efecto dominó en los planes de la lista de los Texans.

Sin él, es posible que necesiten recurrir a sus reservas más profundas o explorar opciones en la agencia libre o el mercado comercial.

Los tejanos necesitan ayuda en medio de problemas de lesiones

Los tejanos ya estaban delgados en TE antes de perder STOver, con Brevin jordan y IRV Smith Jr. en reserva lesionada. También renunciaron 2023 Patriotas de Nueva Inglaterra Tercer asalto Dalton Keene en agosto.

Eso forzará la mano de los tejanos.

«Con Cade Stover indefinidamente con un pie roto, #texans necesitará refuerzos en el ala cerrada. Fueron con solo dos alas cerradas contra #RAMS». Wilson publicó en x el 8 de septiembre «.Dalton Schultz y Stover. Harrison Bryant ¿Es un jugador de escuadrón de práctica experimentado adquirido en John Metchie III comercio de #ÁguilasAdemás tienen novato Luke Lachey en el escuadrón de práctica «.

Schultz ganó 28 yardas en tres recepciones, atrayendo el comienzo opuesto a Stover en el aspecto de 12 personas de Texans.

Bryant fue una selección de draft de cuarta ronda de la Cleveland Browns en 2020 y tiene una línea 98-877-10 para su carrera. Lachey aún no ha aparecido en un juego de temporada regular después de ingresar a la liga como agente libre no reclutado en la temporada baja.

Siguiente para los Texans después de perder a Stover es el apertivo de la casa contra el Tampa Bay Buccaneersquien venció a su rival NFC South, el Panteras de Carolinaen la semana 1.