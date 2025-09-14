Los tejanos reciben malas noticias sobre las lesiones de Christian Kirk y Braxton Berrios

El Houston Texans La profundidad amplia del receptor se ha adelgazado considerablemente en su enfrentamiento de fútbol del lunes por la noche contra los Buccaneers de Tampa Bay, como Christian Kirk y Braxton Berrios tener ambos ha sido descartado. Ambos están marginados con lesiones en los isquiotibiales.

Ninguno de los receptores se adaptó a la derrota de la Semana Uno de los Texans ante los Rams de Los Ángeles. Kirk, a quien se proyectó que era WR2 para los tejanos esta temporada, se perdió claramente la semana pasada, ya que la ofensiva de Houston tuvo todo tipo de problemas para obtener algún tipo de impulso. Ningún receptor tenía más de 32 yardas en el aire, y el líder del equipo en recepciones fue el ala cerrada Cade Stover, que solo tenía cuatro agarres.

Berrios es un especialista en retorno de inicio, que probablemente jugará muy pocas instantáneas ofensivas incluso cuando esté sano. Sin embargo, con las nuevas reglas de inicio, su inserción en la alineación cuando se siente sano podría hacer maravillas para la unidad de equipos especiales de Texans.

Con Kirk y Berrios fuera, Nico Collins y Jayden Higgins serán los mejores objetivos de corte para el mariscal de campo CJ Stroud para buscar.

Los tejanos necesitan más de la conexión Stroud-Collins

Nico Collins fue obstaculizado por la defensa de los Rams en la primera semana, solo atrapó tres pases para 25 yardas. Anteriormente en la temporada baja, Collins afirmó que él y la conexión de Stroud eran como «tomar dulces de un bebé».

La semana pasada, parecía más que estaba tratando de sacar dulces de un luchador de MMA, ya que efectivamente estaba encerrado en todos los juegos.

La conexión Stroud-Collins es realmente la clave para desbloquear la ofensiva de Texans en todos los aspectos. Collins tiene suficiente talento para vencer a una buena cobertura incluso en equipos dobles y hacer jugadas clave, lo que a su vez permitirá que Higgins y el ala cerrada Dalton Schultz disfruten de un poco más de espacio para respirar en el campo.

El juego de Texans Run también fue inalcientemente ineficiente la semana pasada, con Nick Chubb limitado a 60 yardas en el suelo, mientras que Stroud tenía 32 escapando del bolsillo. Chubb ha tenido una carrera exitosa que ha sido frustrada por lesiones en los últimos años, y se suponía que era un 1A para Joe Mixon esta temporada antes de que Mixon se encontrara en el IR durante las primeras cuatro semanas.

Ahora, los tejanos necesitan Chubb vintage para emerger esta semana contra los Bucs para que el delito recupere parte de su potencial dinámico.

Houston favorecido por 2.5 el lunes por la noche

Se sabe comúnmente que ser el equipo local le otorga tres puntos en la propagación en la NFL, lo que significa que este juego de la Bahía de Houston-Tampa es efectivamente una elección, con los tejanos ganando una ventaja simplemente jugando en casa.

Es una batalla de equipos de playoffs margones con mariscales de campo que buscan actuaciones de recuperación después de ser decepcionantes en la primera semana.

Los Bucs escaparon de las mandíbulas de la derrota en el camino en la primera semana contra los Falcons, ganando 23-20, mientras que Baker Mayfield completó poco más de la mitad de sus intentos de pase para 167 yardas, aunque tuvo tres pases de touchdown. Stroud, por el contrario, completó aproximadamente el 70 por ciento de sus pases, pero no lanzó ninguno para un touchdown mientras concedió una intercepción.