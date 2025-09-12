Los tejanos pueden hacer la historia de la franquicia en Monday Night Football vs. Buccaneers

Mientras que la motivación principal para el Houston Texans Dirigir a la Semana 2 será evitar un desalentador hoyo 0-2 para comenzar la temporada 2025, hay una historia de franquicia única y ciertamente nicho que el equipo de Demeco Ryans puede hacer con una victoria sobre la victoria Tampa Bay Buccaneers el lunes por la noche de fútbol.

En los 23 años de historia de la franquicia más joven de la NFL, los Houston Texans han aparecido en Monday Night Football solo 16 veces, y en esos juegos, los Texans tienen un récord relativamente decepcionante de 6-10. Curiosamente, Ninguna de esas seis victorias han llegado consecutivamente, pero todo esto podría cambiar el 15 de septiembre si los tejanos logran defender su territorio.

La última vez que vimos a Houston jugar un lunes por la noche, se enviaron fácilmente de la Dallas Cowboys en la edición 2024 de la Batalla de Texas. Entonces, ahora, a medida que los Texans se acercan al juego del lunes por la noche con los Bucs con apuestas virtuales imprescindibles, también se encuentran en una posición en la que podrían ganar consecutivamente el Monday Night Football por primera vez en la historia de la franquicia.

Sin embargo, a pesar de que Houston y Tampa Bay entraron en la temporada con expectativas muy similares y en situaciones sorprendentemente similares, los campeones consecutivos de lo que podría decirse que son las dos peores divisiones en la Liga Nacional de Fútbol, ​​estos son un par de equipos que actualmente sienten que están a millas de distancia en términos de cohesión o competencia.

Texans y Buccaneers en puntos iniciales similares, pero apuntan a drásticamente diferentes comienzos en 2025

En la superficie, allí son Muchas similitudes entre estos dos equipos. Tanto los tejanos como los Buccaneers tuvieron que trabajar en nuevos coordinadores ofensivos en la temporada baja, pero en Houston fue porque la experiencia de Bobby Slowik había seguido su curso, mientras que en Tampa Bay, fue porque Liam Coen fue perseguido por el Jaguars de Jacksonville Ser el próximo entrenador en jefe del equipo.

Tanto los Texans como los Buccaneers están lidiando actualmente con líneas ofensivas, pero en Houston, ese grupo fue clasificado muerto el último en la liga por Pro Football Focus después de la semana 1 de la temporada 2025 de la NFL, mientras que el grupo de Tampa Bay ocupa el noveno lugar.

Tanto los tejanos como los Buccaneers tienen receptores novatos en la lista que creen que desempeñan un papel clave en sus ataques aéreos, pero en Houston, Jayden Higgins y Jaylin Noel combinado para 3 recepciones y 32 yardas en la semana 1, mientras que en Tampa Bay, Fue el retraso terminó 4 recepciones para 67 yardas y un par de touchdowns.

Una forma de ver todo esto sería decir que la ofensiva de los Houston Texans necesidades Para encontrar su forma 2023 si este equipo tiene algún deseo de jugar nuevamente en la ronda divisional de los playoffs. Pero otra forma de verlo es que a pesar de los desafíos de contar con un nuevo coordinador ofensivo, una línea ofensiva con cinta de conductos y al menos un joven receptor, los Buccaneers están prosperando, y presentan un gran desafío para la defensa de Houston el lunes por la noche.

Baker Mayfield sabe que Bucs tiene manos llenas de defensa de Demeco Ryans

Antes del partido del lunes por la noche, Demeco Ryans ha estado duchando el mariscal de campo de los Buccaneers Panadero Mayfield Con cumplidos, alegando que el mariscal de campo de 30 años está jugando actualmente el mejor fútbol de su carrera. Francamente, como yo señalado a principios de esta semanaNo es solo que Mayfield esté jugando la mejor pelota de su carrera … es que en las últimas dos temporadas, pocos quarterbacks en la NFL han sido mejores que el hombre de Tampa.

Pero el miércoles, Baker Mayfield decidió repartir algunos cumplidos propios, reconociendo que la defensa de Demeco Ryans presentará un desafío difícil esta semana.

«Comienza con Demeco Ryans» . «Justo el tipo de chico que es, el tipo de líder, un tipo que fue un exitoso apoyador de la NFL, exigirá que sus muchachos jueguen extremadamente duro, y eso es lo único que recuerdo [from 2 years ago]… Ellos [Texans defense] Volar a la pelota … presenta una tarea difícil para nosotros, pero veremos qué podemos hacer «.

Y en caso de que te lo hayas preguntado, los Buccaneers han perdido sus últimos tres juegos el lunes por la noche de fútbol, ​​así que cuando estos dos equipos se enfrentan en Houston, algo tiene que dar.