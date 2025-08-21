Los tejanos obtienen recordatorio de Deshaun Watson del caso de Jimmie Ward

El Houston Texans Encuentre uno de sus jugadores veteranos en agua caliente, como la recolección del agente libre de 2023 y la seguridad veterana Jimmie Ward se enfrenta «un delito grave pendiente de tercer grado cargos de violencia doméstica» derivado de sus arresto en junio.

Ward, de 34 años, fue una selección de draft de primera ronda de la San Francisco 49ers en 2014. Firmó con los Texans en la Agencia Libre en 2023.

Aaron Wilson de KPRC 2 transmitió los nuevos detalles del caso de Ward.

«Ward … es el acusado en una demanda civil presentada en nombre de la madre de su hijo por el abogado del demandante Tony Buzbee en el condado de Harris», Wilson escribió el 21 de agosto. “La demanda alega que Ward agredió sexual y físicamente a la mujer. Ella lo acusó por separado en un caso penal para ser escuchado por un gran jurado ante la jueza Lisa Michalk el 31 de agosto.

«Ward, según los registros judiciales, está siendo demandado por daños que exceden los $ 20 millones. La demanda lo acusa de adulterio y ‘comportamiento violento, delincuente y atroz'».

#Texans Seguridad Jimmie Ward, con un caso de violencia doméstica delito grave que va al gran jurado en el condado de Montgomery a finales de este mes, ahora enfrenta una demanda civil en el condado de Harris de la madre de su hijo que lo acusó de asalto. El abogado del demandante es Tony Buzbee @KPRC2 pic.twitter.com/1o0ghz2cjx – Aaron Wilson (@aaronwilson_nfl) 21 de agosto de 2025

Ward fue miembro del equipo del Super Bowl de los 49ers en 2019. Siguió el entrenador en jefe de Texans Demeco Ryans a Houston después de la temporada 2022. Ward está en un contrato de un año, $ 4.5 millones con los tejanos.

Los tejanos incurrirían en $ 4.6 millones en cargos por dinero muerto con $ 1 millón en ahorros si redujeron a Ward, cuya situación se remonta a Deshaun Watsonde múltiples maneras.

Tony Buzbee y Texans: de Deshaun Watson a Jimmie Ward

Incluso antes de Ward, los tejanos están familiarizados con Buzbee. Persiguió una serie de cargos contra Deshaun WatsonEl antiguo mariscal de campo de la franquicia de Houston. Watson enfrentó acusaciones de repetidos casos de agresión sexual en los salones de masajes, A partir de marzo de 2021.

Watson recibió una suspensión de 11 juegos en 2022 después de establecer 23 de los 24 cargos presentados contra él. Los tejanos lo cambiaron al Cleveland Browns en marzo de 2022.

Desde entonces, Buzbee ha seguido varios otros casos de alto perfil.

Jane Doe V. Shannon Sharpe El 20 de abril de 2025, el bufete de abogados Buzbee presentó una queja en Nevada presentando varias acusaciones contra Shannon Sharpe en nombre de nuestro cliente. Ambas partes reconocen una relación consensual y tumultuosa a largo plazo. Después de prolongado y respetuoso … – Tony Buzbee (@Tonybuzbee2) 18 de julio de 2025

El caso de Watson también destacó la respuesta de la NFL a los casos de jugadores que cometen violencia contra las mujeres. Jenny Vrentas de la atletismo escribió En julio de 2022, ese «jugadores pagan un pequeño precio» en esos casos.

Vrentas citó un «estudio revisado por pares» que no encontró «importantes consecuencias profesionales» para los jugadores acusados ​​de violencia contra las mujeres.

«Tales arrestos tienen consecuencias» insignificantes «para los jugadores como grupo, según el estudio, basado en un análisis estadístico de los resultados profesionales», escribió Vrentas. “Si bien el impacto de los arrestos se hizo cada vez más negativo en el transcurso del período de 19 años analizado, ese efecto desapareció con niveles de rendimiento en el campo promedio o ligeramente por debajo del campo.

«Watson nunca enfrentó cargos penales en relación con las acusaciones de asalto o acoso durante las citas de masaje, que ha negado. Si bien el estudio se basa solo en jugadores de la NFL que fueron acusados ​​de delitos como la violencia doméstica y la agresión sexual, sus hallazgos reflejan actitudes generales hacia la violencia contra las mujeres por parte de la liga y sus equipos miembros, que deciden para castigar a los jugadores después de las acusaciones serias».

Ward fue arrestado El 7 de agosto «para dar positivo por alcohol» y pasé «una noche en la cárcel», según Wilson. Eso nubla aún más la situación para Ward y los tejanos. Wilson también señaló que el veterano está acusado de estar «bajo la influencia de … metanfetamina».

NFL vigilando la situación de Jimmie Ward

Ambos Texans y la NFL ofrecieron declaraciones preliminares en Ward mientras esperaban más detalles sobre su situación.

«Somos conscientes del asunto y hemos estado en contacto con el club», dijo la NFL en un comunicado, por KPRC 2S Aaron Wilson en junio. «No tenemos más comentarios en este momento».

La liga tiende a dejar que el proceso legal se agote antes de tomar medidas.

Si Ryans y Texans General Gerente o no Nick Caserio hacer lo mismo es desconocido.

«Somos conscientes del informe que involucra a Jimmie Ward», Director de Comunicaciones de Texans, Director de Comunicaciones. Omar Majzoub dijo en nombre del equipo, Según Jonathan M. de Houston Chronicle, Alexander en junio. «Estamos recopilando más información y no tenemos más comentarios en este momento».

El Texans colocó la sala en la lista física de realizar en julio. Todavía tiene que volver a practicar.